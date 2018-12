Gesunde und bezahlbare Lebensmittel zum günstigen Preis - Angelika Allgeier, Nevenka Pfeiffer und Monika Heitz (von links) sortieren Obst und Gemüse und prüfen genau, was im Tafelladen in die Regale kommt. Norbert Handlos, der extra aus Gemmingen anreist, packt dabei gern mit an. Foto: Angela Portner

Von Angela Portner

Eppingen. Das Schaufenster des Tafelladens in der Altstadtstraße ist eher trist und unscheinbar. Statt pompöser Weihnachtsdekoration nur ein Plakat, auf dem man der Kundschaft ein frohes Fest wünscht. Während die meisten Menschen sich vor den Feiertagen gern mal etwas Besonderes gönnen, geht es hier eher bescheiden zu. Wer bei der Tafel einkauft, muss jeden Cent mindestens zweimal umdrehen. Es sind Alleinerziehende, Geringverdienende, Kranke, Behinderte, Rentner, Ausländer oder Asylbewerber, deren Einkommen unterhalb der Armutsgrenze liegt.

Hintergrund Die Tafel, die 1993 von einer Berliner Fraueninitiative gegründet wurde, firmiert unter dem Dachverband Deutsche Tafel. Der Verein finanziert sich ausschließlich aus Spenden. Ziel ist es, Menschen mit geringen Einkommen mit günstigen Nahrungsmitteln zu versorgen. Derzeit gibt es mehr als 900 Tafeln in Deutschland, in denen sich rund 60.000 Menschen ehrenamtlich engagieren. Nach deutschem Vorbild sind inzwischen auch in Österreich, der Schweiz, Südafrika und Australien ähnliche Organisationen entstanden. (apo)

Eigentlich sieht es aus, wie in einem ganz normalen "Tante-Emma-Laden". Die Luft riecht wie frisch gewaschen, und es ist blitzsauber. Alles steht akkurat im Regal. Fünf große Kisten mit Drogerieartikeln sind gerade angekommen. Monika Heitz sortiert verschiedene Zahnpastasorten und Seifen in die Körbe und schreibt mit einem schwarzen Markierstift die Preise drauf: "Alles halb geschenkt." Seit acht Jahren gehört die Ehrenamtliche zum festen Stamm der hilfreichen "Tafelgeister" und hat die Lust an der Arbeit, für die sie keinen Cent, dafür aber immer wieder dankbare Blicke und nette Worte der vorwiegend weiblichen Kunden erntet, nicht verloren.

Zum größten Fest des Jahres hat so mancher spendenwillige Discounter extra viel Schokolade aussortiert und die Weihnachtskalender aus dem Programm genommen. Jeden Tag ein Türchen kann man da ja trotzdem noch aufmachen, und die Schokolade ist sicherlich immer noch lecker. Schöner wäre es für die Kleinen aber schon, wenn die Vorfreude auf Weihnachten, wie für jedes andere Kind, 24 Tage vorher beginnen könnte, doch Heitz weiß: "Die Firmen leben ja nicht vom Verschenken."

Trotzdem kämen die Kunden bei ihnen schon nicht zu kurz, und Geschenke gab es auch. Der Kiwanis-Club spendet jedes Jahr für jeden Einkaufsberechtigten eine prall gefüllte Tüte mit Drogerieartikeln und Lebensmitteln; Kinder erhielten zusätzlich einen Gutschein über 25 Euro. Geld mit dem sie sich zumindest einmal im Jahr selbst einen Wunsch erfüllen können.

Daneben brachten gerade in der Vorweihnachtszeit auch Privatleute kleine oder größere Spenden vorbei, und die stammen in der Regel nicht aus den eigenen Vorratsschränken. Gerade schleppt Angelika Heinrich eine Kiste Walnüsse in den Laden: "Ich habe das ganze Auto voll." Sie weiß, was hier gebraucht wird, und hat einen ganzen Berg Waschmittel gekauft.

Tafelkunden sind "Selberkocher". Obst und Gemüse oder Backwaren sind deshalb besonders begehrt. "Manchmal bringen sie uns sogar frische Sachen", erzählt Juliane Eckstein, die aus den Mandarinenkisten die Netze mit Schimmelware fischt. Kohlrabi, Karotten, Lauch, Äpfel und Bananen sind zwar nicht mehr taufrisch, aber trotzdem noch gesund. Fleisch- oder Wurstwaren gibt es kaum. Fertiggerichte entwickeln sich gern mal zu Ladenhütern, wobei Erbsen und Bohnen in der Dose trotzdem gut gehen und Öl, Zucker und Mehl immer gebraucht werden.

Nevenka Pfeiffer, die seit der Eröffnung 2007 dabei ist und hier organisatorisch und zupackend den Laden schmeißt, freut sich über jede Spende und erklärt: "Richtig viel wird es nach den Feiertagen." Dann fliegt in den Geschäften alles raus, was erfahrungsgemäß nicht mehr verkauft werden kann. Viel Weihnachtliches wird darunter sein, aber auch Warenüberhänge und Lebensmittel, die kurz vor dem Verfallsdatum stehen.

Darunter sind dann oft Lebensmittel der Luxuskategorie, die im Tafelladen zu "Spottpreisen" über die Ladentheke gereicht werden. Das Fest für die armen Leute beginnt sozusagen erst, wenn sich alle Anderen bereits den Bauch vollgeschlagen haben und schon wieder darüber nachdenken, wie sie die überflüssigen Pfunde wieder loswerden.

Info: Das Tafelteam sucht dringend Ehrenamtliche, die dauerhaft oder auch stundenweise mithelfen möchten. Nähere Informationen bei Nevenka Pfeiffer, Telefon 07262/7386.