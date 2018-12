Von Hans Georg Frank

Heilbronn/Eppingen. Was als spontaner Scherz gedacht war, geriet zu wochenlangem Schmerz. Beim 16. Hexenumzug in Eppingen im Kreis Heilbronn wurde eine Zuschauerin durch eine kochende Brühe schwer verletzt. Zehn Monate danach steht seit Montag ein Tatverdächtiger wegen fahrlässiger Körperverletzung vor Gericht. Ihm droht bei einer Verurteilung eine Geldstrafe oder bis zu drei Jahre Haft. Er bestreitet aber alles.

Die Verletzte, eine Minijobberin, musste wegen der Verbrühungen zweiten Grades mehrere Wochen in einer Hautklinik und einer Reha-Einrichtung verbringen. Sie konnte nicht mehr laufen, die Blutgefäße sind schwer geschädigt. Im Saal des Heilbronner Amtsgerichts ist ihr von den Verletzungen äußerlich zwar nichts anzumerken. Doch sie habe immer noch Schmerzen, könne nicht lange stehen, berichtet sie. Sie müsse Tag und Nacht Kompressionsstrümpfe tragen, "auch im Hochsommer", die Beine seien vernarbt. "Es sieht einfach nicht schön aus", sagt sie. Nach dem Zwischenfall habe sie das Gefühl gehabt, "ich würde brennen".

Die Staatsanwältin erklärt, es seien "Spätfolgen und ausgeprägte Narbenbildung" zu befürchten. Zur Aufklärung des umstrittenen Sachverhalts hat der Vorsitzende Richter Oliver Raschke zwei Verhandlungstage angesetzt und 43 Zeugen geladen. Die ersten Aussagen sind lückenhaft und widersprüchlich, zumal sich während des Umzugs und besonders durch den Vorfall auf dem Eppinger Marktplatz offenbar tumultartige Szenen abgespielt haben.

Der örtliche Polizeichef ging von einer "Verkettung unglücklicher Umstände" aus, als am 3. Februar bei der nächtlichen Parade die 18-Jährige aus Rheinstetten bei Karlsruhe schwere Verletzungen erlitt. Sie soll von einem Bekannten aus ihrer etwa 20-köpfigen Clique mit der Bemerkung "Nehmt sie mit" in Richtung des "Bohbrigga Hexebroda" geschoben worden sein. Die maskierten Narren zogen einen Bollerwagen mit einem Kessel voll Wasser, das durch ein Holzfeuer erhitzt wurde.

Zunächst hieß es, zwei Mitglieder des "Hexenbratens" aus Kraichtal-Bahnbrücken im Landkreis Karlsruhe hätten die Frau hochgehoben und über den Bottich mit dem brodelnden Inhalt gehalten. Jetzt ist nur ein 32-Jähriger angeklagt, weil ihm das Opfer entglitten und mit beiden Beinen 45 Zentimeter tief ins heiße Wasser geraten sein soll.

Der angeklagte Versicherungsfachmann, den Ermittler an Details seiner Kostümierung erkannt haben wollen, weist die Vorwürfe ganz entschieden von sich. Für den Kessel sei keine bestimmte Person verantwortlich gewesen, auch andere "Hexen" hätten den Deckel hochheben können, behauptete er.

Der Angeklagte geht sogar so weit zu behaupten, dass kein Mitglied seiner Gruppierung die Frau in die mit Schweineborsten aromatisierte Brühe gehalten habe, sondern möglicherweise jemand aus deren eigenem Freundeskreis. Das Opfer selber kann keinen Täter eindeutig identifizieren, ist sich aber sicher, dass es eine der männlichen "Hexen" aus Bahnbrücken war. Ihre Freunde, so eine Zeugin, hätten versucht, die Gruppe zu stoppen, während die junge Frau "verletzt am Straßenrand gelegen" habe. Es sei anfangs auch verhindert worden, dass ein Begleiter die Verletzte schneller aus dem kochenden Wasser habe ziehen können.

Die Ermittlungen der Polizei gestalteten sich äußerst schwierig. Die Beteiligten waren getarnt mit Plastikmasken in unterschiedlichen Hexen-Fratzen. Die Akteure des "Hexenbratens" haben von Anfang an bestritten, etwas von den Verletzungen der Frau mitbekommen zu haben. Die Angaben fielen sehr dürftig aus. Wer verdächtig war, schaltete einen Anwalt ein. Letztlich konnte niemand wegen unterlassener Hilfeleistung belangt werden, wie dies die Staatsanwaltschaft Heilbronn zunächst beabsichtigt hatte.

In Narrenkreisen stieß das mutmaßliche Gebaren der "Hexen" aus Bahnbrücken auf entschiedene Ablehnung. Offenes Feuer und heißes Wasser hätten wegen des Gefahrenpotenzials auf Umzügen nichts zu suchen, hieß es übereinstimmend. In anderen Orten sind die gefährlichen Utensilien auch ausdrücklich verboten. Solche Vorkehrungen gab es in Eppingen aber nicht. Hier wird es den Nachtumzug vorläufig nicht mehr geben.

Das Urteil ist für kommenden Mittwoch vorgesehen. Der Anwalt des Angeklagten rechnet mit einem "ganz klaren Freispruch".