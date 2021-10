Von Armin Guzy

Eppingen/Ittlingen. Die guten Nachrichten zuerst, auch wenn sie nicht ganz unerwartet kommt: Im gesamten Bereich des Polizeireviers Eppingen hat es im vergangenen Jahr nur zehn Einbrüche in Privatwohnungen gegeben. Im Vorjahr waren noch 26 Einbrüche gemeldet worden. Revierleiter Fred Walko spricht zwar von einem "unglaublichen Rückgang" um 61,5 Prozent, weiß aber auch, dass dies vor allem auf die Pandemie zurückzuführen ist, weil viele sonst tagsüber oft leere Wohnungen eben nicht leer waren. Ebenfalls wohl Corona-bedingt sind auch die Straftaten im Revierbereich insgesamt deutlich zurückgegangen: um fast zehn Prozent von 1716 auf 1552 Delikte – und damit deutlich stärker als im Landesdurchschnitt (6,1 Prozent) und auch im Landkreis Heilbronn (5,9 Prozent).

Doch – und nun kommt viel Wasser in den Wein: Irgendwann wird wieder Normalität einkehren, und für diese ist das Polizeirevier Eppingen personell nicht gut gerüstet. Ob sich daran so schnell etwas ändern wird, sei noch ungewiss, schätzt Walko die Lage ein.

Das Eppinger Revier hat ohnehin bereits den zweithöchsten Altersdurchschnitt im gesamten Präsidiumsbereich und ist überdies, wie allerdings viele anderen Reviere auch, schon jetzt unterbesetzt. Alleine in diesem Jahr würden in Eppingen sieben Beamte pensioniert, und Ersatz ist kaum in Sicht. Nur weil drei der Beamten ihre Lebensarbeitszeit freiwillig verlängern wollen, kann die allergrößte Personalknappheit aufgefangen werden.

Dennoch: Rein rechnerisch fehlt mit 7,5 vakanten Vollzeitstellen im Schichtdienst fast eine ganze Dienstgruppe. Oft sei es daher nicht mehr möglich, zwei Streifen auf die Runde zu schicken, und manche Schichten seien überhaupt nur deshalb noch zu besetzen, weil Kollegen an ihren eigentlich dienstfreien Tagen einspringen. "Wir haben (durch die Einstellungsoffensive; Anm. d. Red.) einen großen Zuwachs erwartet", sagte Walko am Donnerstag im Ittlinger Gemeinderat, "aber er fällt so mager aus wie in den Vorjahren."

Diese Situation betreffe aber nicht nur das Revier Eppingen, sondern alle Präsidien. Das wiederum bedeutet: Es gibt auch keine "Jongliermasse". Eine bessere Personalausstattung des Eppinger Reviers ist indes dringend nötig, denn trotz Corona gibt es Deliktfelder, in denen die Fallzahlen gerade hier gestiegen sind: Bei Körperverletzungen etwa vermeldete Walko entgegen dem leicht abnehmenden Trend auf Landes- und Präsidiumsebene einen Anstieg um 3,3 Prozent auf nun 156 Fälle. Noch bedenklicher ist der Anteil der schweren oder gefährlichen Körperverletzungen: Er ist 2020 von 30 auf 45 Fälle gestiegen.

Außerdem haben die Polizisten in Eppingen zwar mit weniger Diebstählen zu tun – sie sind von 511 auf 434 zurückgegangen –, dafür aber mit ungewöhnlich vielen Online-Betrugsdelikten. Deren hohe Zahl sei "nicht präsidiumsspezifisch", sagte Walko und warnte insbesondere vor Online-Käufen mit Überweisungen auf ausländische Konten und davor, bei "Paypal" den "Freundesstatus" leichtfertig zu setzen. Wurden 2020 rund 160 Internetbetrügereien in Eppingen angezeigt, waren es in diesem, noch laufenden Jahr bislang schon mehr als 170 Fälle. Und auch Enkeltrick-Betrügereien oder Schockanrufe mit Geldforderungen gehören Walko zufolge im Revierbereich inzwischen zum unerquicklichen Wochenprogramm. "Die Masche ist nicht tot", warnte Walko.

Wohl ein Stück weit auch der Personalknappheit geschuldet, auch wenn der Revierleiter das so nicht sagte, ist der Rückgang der Aufklärungsquote – ebenfalls gegen den Trend – von 62,1 auf 60,4 Prozent. Und die Zahl der bearbeiteten Drogendelikte hat sich zwar von 182 auf 89 mehr als halbiert, doch da solche Delikte selten angezeigt, sondern bei Kontrollen entdeckt werden, steckt nicht unbedingt ein tatsächlicher Rückgang dahinter, sondern möglicherweise auch wieder die Personalknappheit.

"Mitte 2021 sieht die vorläufige Prognose so aus, dass wir wieder das 2019-Niveau erreichen werden", blickte Walko voraus. Er wird, wie in Ittlingen, die ortsscharfe Kriminalitätsstatistik in den kommenden Wochen auch in den Gemeinderäten von Eppingen, Bad Rappenau, Kirchardt und Gemmingen vorstellen.