Von Christian Beck

Sinsheim/Eppingen. Wer einen geliebten Menschen verloren hat, fühlt sich häufig, als sei ihm der Boden unter den Füßen weggezogen worden. Mit Personen zu sprechen, die die gleiche Situation durchleben, kann hilfreich sein. Dies geschieht im Trauercafé. Über ihre Erfahrungen sprach die RNZ mit der Koordinatorin Christa Seiter, den Trauerbegleiterinnen Annebärbel Eisenhuth und Regina Kaiser sowie der Trauernden Sybille Schmidt (Name geändert).

Vor acht Jahren hat Schmidt ihre Tochter verloren. "Ich habe mich gefühlt, als sei mir das Leben gestohlen worden", erinnert sie sich. Die Trauer sei mittlerweile eine andere. Doch sie ist noch da. Das Verständnis ihrer Mitmenschen eher nicht. "Arbeitskollegen haben mich ein Jahr später behandelt, als ob sich in meinem Leben nichts geändert hat. Aber das ist nicht so", betont die Sinsheimerin. Und auch jetzt, Jahre später, frage niemand, wie es ihr geht oder was die Trauer mit ihr gemacht hat. Wenn sie ins Trauercafé geht, dürfe sie trauern, sagt sie. Und über das reden, was sie immer wieder bewegt. So wie vor Kurzem, als ihr Enkel seinen Schulabschluss ohne seine Mutter gefeiert hat.

Ins Trauercafé kann jeder kommen. Wer möchte, erzählt etwas, wer es nicht möchte, lässt es bleiben. Mal kommen vier Personen, mal acht. Viele davon regelmäßig. "Es wird geweint und gelacht", berichtet Seiter. Wer neu dabei ist, staune oft, wie offen alles angesprochen wird, berichtet Kaiser. Eine Frau, die vor Kurzem neu dazugekommen ist, habe sich daraufhin ein Herz gefasst und auch erzählt, was sie bewegt.

Einfach ist das nicht. "Trauer ist ein Tabuthema", hat Seiter die Erfahrung gemacht. Viele Menschen könnten damit nicht umgehen und seien beispielsweise nicht einmal in der Lage, zu kondolieren. Dies sei bei der Lehrerin ihres Enkels der Fall gewesen, erinnert sich Schmidt – etwas, für das sie bis heute kein Verständnis hat. "Häufig spielt Unsicherheit eine Rolle", weiß Eisenhuth. Und auch die Tatsache, dass sich mit Trauer kaum jemand freiwillig beschäftigt: "Wir leben in einer Spaßgesellschaft", sagt Schmidt dazu. "Das war bei mir früher nicht anders."

Viele Besucher des Trauercafés sind Leute ab 60, berichtet Seiter. Menschen jenseits der 80 kommen eher selten. Schmidt sagt dazu: "Wenn meine Eltern sterben, wird die Trauer anders sein. Es wird eine Trauer sein, die versteht und akzeptiert." Wer lange trauert, macht dies häufig, weil ein Angehöriger aus seinem Leben herausgerissen wurde. Und zwar in einem Alter, in dem das Leben normalerweise noch nicht zu Ende ist. Ein Tod nach einem langen und erfüllten Leben könne meist besser akzeptiert werden.

Die Mehrheit der Trauercafé-Besucher sind Frauen. "Männer leiden so arg und sind in diesem Leiden so sprachlos", berichtet Kaiser. Denn sie könnten das, was sie bewegt, oft nicht in Worte fassen. Zudem gehen Männer mit Trauer offenbar anders um. "Ich habe das Gefühl, sie erwarten sofortige Heilung. Am besten von außen", berichtet Schmidt von ihren Eindrücken. Doch alle Beteiligten betonen: Männer sind im Trauercafé genauso willkommen.

Schmidt berichtet, dass sie nach dem Tod ihrer Tochter zu kaum etwas in der Lage war. Bei Psychologen einen Termin vereinbaren, eine Kur beantragen, irgendwo nach Hilfe suchen – all das sei nicht gegangen. Nach drei Monaten war das Trauercafé "ein Strohhalm, nach dem ich gegriffen habe". Denn dort kann man einfach hingehen, ohne Voranmeldung. "Das war mein Rettungsanker", sagt Schmidt.

Wie geht es den ehrenamtlichen Begleiterinnen bei den vielen Schicksalsschlägen, von denen die Trauercafé-Besucher erzählen? "Es bewegt", sagt Eisenhuth sofort. Kaiser stimmt zu. Auch sie habe schon weinen müssen. Aber sie habe das Gefühl, dass ihre Arbeit sinnvoll ist und den Besuchern guttut. "Es erweitert den Erfahrungshorizont und die Fähigkeit, mitzufühlen. Das ist was Positives", findet Eisenhuth. Bei allem Einsatz müssen die Begleiterinnen sich selbst schützen. Das geht, sagt Seiter. Untereinander besprechen sie das, was sie bewegt. Und es gehe ohnehin nicht um Mitleid – das helfe niemandem. Es gehe um Mitgefühl.

Das Trauercafé des Kirchlich Ambulanten Hospizdienstes Kraichgau findet in Sinsheim immer am ersten Samstag des Monats statt, in Eppingen immer am ersten Sonntag des Monats. Der nächste Termin in Sinsheim ist der 5. September. Besucher können ohne Voranmeldung von 15 bis 17 Uhr ins evangelische Gemeindehaus, Werderstraße 7 in Sinsheim, kommen. Das nächste Trauercafé in Eppingen findet am 6. September von 15 bis 17 Uhr in den Räumen der evangelischen Sozialstation, Kaiserstraße 14, statt. Aufgrund der räumlichen Gegebenheiten ist dort die Zahl der Personen begrenzt. Deshalb ist für das Trauercafé Eppingen eine Voranmeldung unter Telefon 0175 / 1932221 erforderlich. Beide Angebote sind kostenlos. Fragen beantwortet Christa Seiter unter Telefon 07262 / 2523022 oder 0175 / 1932221.