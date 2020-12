Eppingen. (pol/mare) Ein Kind ist am Dienstagnachmittag am Bahnhof in Eppingen auf die Gleise geschubst worden. Wie die Polizei mitteilt, musste die Zugführerin eine Notbremsung machen.

Gegen 13.30 Uhr schubste ein Unbekannter demnach das etwa 10 Jahre alte Kind ins Gleis 22. Durch die Vollbremsung kam die Stadtbahn kurz vor dem im Gleisbett liegenden Kind zum Stehen. Der Schüler wurde hierbei offenbar nicht verletzt. Denn kurz darauf kletterte der Junge auf den Bahnsteig zurück und stieg in den Zug in Richtung Sinsheim.

Da die Polizei auch nicht weiß, wer das Kind ist konnte sie es auch nicht zu dem Vorfall befragen. Deshalb suchen die Beamten Zeugen. Diese können sich melden unter Telefon 07131/104 4444.