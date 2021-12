Von Armin Guzy

Eppingen. Die altehrwürdige Turnhalle im Rot könnte nach ihrer geplanten Sanierung nicht nur Sportbegeisterte anlocken, sondern auch Solartechnik-Interessierte, Stadtplaner und Denkmalschützer. Denn der Gemeinderat hat nun im Rahmen des 1,2 Millionen Euro teuren Umbauvorhaben einstimmig auch ein Pilotprojekt befürwortet, das weite Kreise ziehen könnte: Aufs Hallendach soll eine Fotovoltaikanlage kommen, die sich farblich kaum von den roten Dachziegeln abheben, keine silbernen Rahmen um die Module hat und trotzdem sehr leistungsfähig sein soll. Einziger Unsicherheitsfaktor: Die Neuentwicklung des Fraunhofer-Instituts für Solare Energiesysteme (ISE) in Freiburg wird noch nicht in Serie gefertigt; die Gespräche zwischen Stadt und ISE laufen zwar, sind aber noch nicht abgeschlossen.

Würde die Anlage tatsächlich in Eppingen gebaut, hätte sie Pilot-Charakter, besonders für Fachwerkstädte. Denn bisher sind Kommunen mit historischer Bausubstanz und auch das Landesdenkmalamt sehr zurückhaltend, manche sagen auch zu restriktiv, beim Umgang mit Fotovoltaikanlagen. Schließlich würden sich die schwarzglänzenden Module deutlich von den meist roten Dachdeckungen abheben und dadurch das Gesamtbild eines Jahrhunderte alten Gebäude-Ensembles negativ beeinflussen.

Andererseits aber wird angesichts des Klimawandels der Ruf nach solchen Anlagen auch in historischen Stadtkernen immer lauter – in Eppingen beispielsweise liegt der Besitzer eines Altstadthauses seit Monaten im Clinch mit der Stadtverwaltung, die ihm verbietet, Solarpanels aufs Dach zu bauen. Farblich angepasste Anlagen, wie die im Januar vom ISE vorgestellte und unter dem Namen Morpho Color patentierte, könnten die widerstreitenden Interessen zusammenbringen und zumindest auf der Nicht-Sicht-Seite historischer Hausdächer optisch deutlich weniger stören als herkömmliche schwarze Anlagen – zumal es sie für farbharmoniebedürftige Häuslebauer auch in weiteren Farben geben soll. Der Wermutstropfen ist allerdings eine um knapp zehn Prozent geringere Energieausbeute, da die Farbschicht der Deckgläser etwas weniger Sonnenlicht durchlässt als bei herkömmlichen Anlagen. Im Vergleich zu bisherigen, farblich vom Normalmaß abweichenden Panels ist die Ausbeute aber sehr hoch.

Ins Spiel gebracht wurde die Neuerung von Eppingens Hochbauamtsleiter Thomas Frey, der die neuen Module bei einer Messe in München kennengelernt hat. Als Grünen-Stadtrat Peter Wieser bei der Sanierungsdebatte im Technischen Ausschuss dann von der Verwaltung die Möglichkeit einer Fotovoltaikanlage geprüft haben wollte, schloss sich der Kreis. Als "spannende Geschichte" bezeichnete Frey das Vorhaben nun im Gespräch mit der RNZ, nicht zuletzt, weil seiner Ansicht nach auch Denkmalämter an solchen Lösungen interessiert sein dürften. Zugute kommt der Stadt, dass die 1902 gebaute Turnhalle, die eher einer Kirche ähnelt, doch nicht wie zunächst auch von der Verwaltung vermutet unter Denkmalschutz steht, sondern nur in der Nachbarschaft geschützter Gebäude liegt. "Das macht vieles einfacher", sagte Frey, betonte aber auch, dass man trotzdem sorgfältig mit der historischen Bausubstanz umgehen werde. Außerdem hat die Stadt auch noch etwas Zeit: Rein rechtlich müsste das Dach, das ja bekanntlich ebenfalls saniert werden soll, erst ab 2023 mit einer Fotovoltaikanlage bestückt sein.

Geplant ist nun aus statischen Gründen eine Indachlösung, also eine Anlage, die statt der Ziegel das Dach bedeckt. Würde die komplette Fläche belegt, wäre eine Leistung von etwa 60.000 Kilowattstunden Strom jährlich möglich, was laut Verwaltung 38 Tonnen CO2 einspart und dem Verbrauch von 17 Haushalten entspricht. Die Kosten für den Bau der Anlage und einen zusätzlichen Energiespeicher werden auf 125.000 Euro geschätzt. Damit lassen sich voraussichtlich rund 60 Prozent des Energiebedarfs der sanierten Halle decken und außerdem auch die Musikschule und das "Kindernest" anteilig mit Strom versorgen.

Wie bereits berichtet, sollen bei der Sanierung, die voraussichtlich im nächsten Sommer beginnen wird, außerdem die Heizung der Halle, die Beleuchtung, die Fenster, die Umkleiden und die Sanitäranlagen erneuert werden. Bei einem positiven Förderbescheid betrüge der Eigenanteil der Stadt etwa 570.000 Euro.