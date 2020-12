Eppingen. (guz) Leise und friedlich sind am Mittwochabend 115 Menschen bei einem "Lichtermarsch für Frieden, Freiheit und Demokratie" durch die Eppinger Innenstadt gezogen. Begleitet wurde der langgezogen Tross von zahlreichen Polizisten und Mitarbeitern des Eppinger Ordnungsamtes. Mit 55 Einsatzkräften, auch der Bereitschaftspolizei, sollte die angeordnete Maskenpflicht überwacht und deren Einhaltung gegebenenfalls auch durchgesetzt werden. Die Anweisung war klar: Wer sich nicht daran hält, wird von der Polizei aus der Gruppe geholt. Er wolle keine Bilder wie in Leipzig sehen, begründete der Eppinger Polizeirevierleiter Fred Walko die hohe Personalstärke, zumal eigentlich deutlich mehr, nämlich 250 Teilnehmer angekündigt waren.

Die Strategie zeigte Wirkung. Zwar gab es anfänglich ein paar Diskussionen zwischen den Anti-Konflikt-Teams der Polizei und potenziellen Teilnehmern, die partout keine Mund-Nasen-Bedeckung tragen wollten. Diese gingen dann aber entweder nach Hause oder ließen sich vom Versammlungsleiter überzeugen, sich doch an die Auflagen zu halten. Klare Vorgabe von Polizei und Ordnungsamt war ohnehin: Der Marsch beginnt erst, wenn alle etwas vor Mund und Nase haben.

"Die Staatsmacht drückt die Auflagen durch", die er für "absolut schwachsinnig" halte, hatte der Anmelder der Versammlung die Auflagen unter Applaus kritisiert, als er diese zu Beginn per Megafon bekannt gab.

Mit dem Lichtermarsch wolle man auch in Eppingen ein Zeichen gegen die dauerhaften Einschränkungen durch die Anti-Corona-Regelungen setzen, erklärte der Anmelder, ein 46-jähriger Eppinger, gegenüber der RNZ die Zielsetzung des Marsches. Es gebe in den Auflagen "fragwürdige und rechtswidrige Sachen". Außerdem solle der Marsch den Teilnehmern wieder ein Gemeinschaftsgefühl geben.

Von einer klassischen Demonstration war die Veranstaltung weit entfernt: Ohne Reden, ohne Protestplakate, leise, mit vielen Kerzen und Lichtern ging es von der Brettener Straße aus fast zwei Stunden lang durch die weihnachtlich beleuchtete Stadt: ein gemeinsamer abendlicher Spaziergang von vielen Menschen mit Masken. Das Ganze hätte auch ein Einkaufsabend in einer Großstadt sein können.

Dass die Mund-Nasen-Bedeckung von vielen nicht freiwillig getragen wurden, gehört jedoch auch zur Wahrheit: Die Stadtverwaltung hatte im Vorfeld ein Maskengebot zur Auflage gemacht, und, anders als noch vor wenigen Tagen in Sinsheim: Das Verwaltungsgericht hatte dieses Gebot nicht gekippt. Der Anmelder des Umzugs hatte zwar in einem Eilantrag Widerspruch gegen die Maskenpflicht eingelegt, das Verwaltungsgericht sah am Montag bei seiner Entscheidung jedoch stichhaltige Gründe für die Auflage – vor allem, weil der Abstand in den teilweise engen Altstadtgassen nicht immer eingehalten werden und dies bei einem Marsch auch nicht kontrolliert werden könne.

Reines Abstandhalten reicht nach Auffassung von Stadt und Gericht als Infektionsschutz in diesem Fall nicht aus. Aber auch die Vorgeschichte dürfte bei der Eilentscheidung der Stuttgarter Richter eine wichtige Rolle gespielt haben: Der Anmelder hatte bereits am 18. November einen Marsch durch die Stadt organisiert, dem sich rund 140 Teilnehmer angeschlossen hatten. Es sollte eine Art Laternenumzug werden, als Ersatz für den abgesagten Martins-Umzug. Statt der angemeldeten 100 Teilnehmer wurden am Ende aber deutlich mehr gezählt, und der Abstand war vielfach nicht eingehalten worden, erläuterte Ordnungsamtsleiter Günter Brenner.

Der Anmelder beider Veranstaltungen rechnet sich der Partei "Wir 2020" zu und hat in dieser auch eine tragende Funktion inne. "Wir 2020" ist aus der Partei "Widerstand 2020" hervorgegangen, die vom umstrittenen Sinsheimer Hals-Nasen-Ohren-Arzt Bodo Schiffmann mitgegründet wurde, bevor er im August seinen Rückzug erklärte. Inzwischen hat sich "Widerstand 2020" in "Basisdemokratische Partei Deutschland" umbenannt. Verbindendes Element aller drei Parteien ist die teils harsch formulierte Kritik an den Anti-Corona-Maßnahmen und die Auffassung, dass während der Corona-Pandemie die Grundrechte zu stark eingeschränkt würden.

Dagegen gehe man nun auch in Eppingen auf die Straße, sagte der Initiator des "Lichtermarschs", der Mund und Nase ebenfalls nur ungern bedeckte, die Veranstaltung aber auch nicht als Protest gegen die Auflagen absagen wollte.