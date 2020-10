Von Zoe Zimmermann und Armin Guzy

Eppingen/Bad Rappenau. Die einen trifft es im Kern ihrer wirtschaftlichen Existenz, die anderen freuen sich auf ungewohnte nächtliche Ruhe – und die Ordnungsämter der Kreisstädte sowie die Polizei sehen sich einer neuen Facette der Corona-Verordnung gegenüber: Die Sperrzeit und das Alkoholausschankverbot ab 23 Uhr, die seit Dienstag auch in den Kommunen im Landkreis Heilbronn gelten, werden unterschiedlich beurteilt. Umgesetzt, kontrolliert und gegebenenfalls auch durchgesetzt wird sie gleichwohl – und zwar meist von der Polizei.

"Die Kontrolle von Schließzeiten und Jugendschutz ist schon immer ein wichtiger Teil unserer Arbeit", sagt Fred Walko, der Leiter des Polizeireviers Eppingen, der in diesem Punkt folglich keine neuen Herausforderungen durch die Allgemeinverfügung auf seine Kollegen zukommen sieht. Anders sei dies aber in puncto Kommunikation. Da sehen sich die Beamten neuen Regelungen gegenüber, die in sehr kurzen Intervallen erlassen werden. Polizisten im Wechselschichtdienst, die gerade zwei Tage freihaben, müssen also bei Dienstantritt erst mal über die aktuell geltenden Regeln und gegebenenfalls über deren Auslegungsmöglichkeiten und über mögliche Ausnahmen informiert werden. Die Aufarbeitung der Informationen nehme gerade viel Zeit in Anspruch, sagt Walko.

Breiten Raum nimmt auch der Austausch mit den Ordnungsämtern der beiden Großen Kreisstädte Bad Rappenau und Eppingen ein. Deren Bedienstete informieren und kontrollieren weiterhin regelmäßig, sind aber in den Nachtstunden meist nur ausnahmsweise im Einsatz. Vor allem die Einhaltung der neu angeordneten Sperrzeit muss daher die Polizei im Rahmen ihres Streifendienstes überwachen.

Tagsüber sieht man beispielsweise bei der Eppinger Stadtverwaltung keine Probleme durch die Allgemeinverfügung. "Die Bevölkerung zieht überwiegend mit und zeigt Einverständnis", berichtet Cathrin Leuze von der Pressestelle der Stadt Eppingen. Nach den Beschränkungen im Frühjahr betrete man mit der neuen Allgemeinverfügung schließlich auch kein komplettes Neuland. Bad Rappenaus Ordnungsamtsleiter Roland Deutschmann sieht ebenfalls nur in der Sperrzeit und dem Alkoholverbot eine wesentliche Änderung gegenüber bisherigen Anordnungen. Er berichtet allerdings auch von Anrufen verunsicherter Gastronomen, die sich am Dienstag noch unsicher waren, was sie dürfen und was nicht.

Die Sperrzeitenregelung trifft allerdings auch nur einen Teil der Wirte hart, denn in den meisten (Speise-)Gaststätten klingt der Abend oft schon vor 23 Uhr aus. Anders als in Großstädten gibt es auf dem flachen Land kaum Nacht-Bars.

Eine der wenigen ist der "Malinki Club" in Bad Rappenau – eigentlich eine Diskothek, die aber derzeit keine sein darf. Geöffnet war bisher dennoch, allerdings mit erheblichen Einschränkungen. Große Veranstaltungen gab es keine und waren auch nie in Planung. Wegen der Sperrzeit ab 23 Uhr lohnt es sich nun jedoch nicht mehr, den Club überhaupt zu öffnen. "Niemand geht vor 22 Uhr feiern. Wenn dann ab 23 Uhr kein Alkohol mehr verkauft wird, rentiert sich das ja überhaupt nicht", sagt Geschäftsführer Iguar Asaimer. Er hatte am Dienstag noch keine Idee, wie genau es weitergehen wird. "Vermutlich lassen wir zu."

Dabei war das "Malinki" für kommenden Samstag eigentlich bereits ausgebucht, dann hätte dort eine kleine Halloweenparty steigen sollen. Doch auch die wird sehr wahrscheinlich ausfallen. Und früher aufzumachen, das lohnt sich aus Sicht des Betreibers nicht. "Um 15 Uhr geht noch niemand feiern" betont Asaimer. Momentan bietet der Club Platz an 30 Tischen, der größte davon ist ein Zehn-Personen-Tisch. Einen Bar-Betrieb gibt es derzeit ebenso wenig wie Disco-Veranstaltungen. Die Gäste werden nun bedient, was auch einen höheren Personalaufwand und folglich hohe Kosten bedeutet. Trotzdem trifft es das "Malinki"-Team hart, die Türen ganz zuzulassen. Und vermutlich wird auch erst wieder geöffnet, wenn das Ausschankverbot nicht mehr gilt. Asaimer sieht auch darin ein Problem, dass innerhalb der kurzen Öffnungszeit Alkohol ausgeschenkt, dann aber um 23 Uhr der Hahn zugedreht werden müsste: "Das bedeutet unnötigen Stress, den wir vermeiden wollen."

Eine der wenigen Anlaufstellen für Nachtschwärmer ist auch das "Havana" am Rande der Eppinger Altstadt. Von 17 bis 3 Uhr hat Theodor Paximadas seine Café-Cocktail-Bar geöffnet, am Wochenende sogar bis 5 Uhr – nicht immer zur Freude einiger Anwohner. Nachdem Paximadas um 22.30 Uhr zur letzten Runde aufgerufen hat, werden diese sich nun vermutlich bei ungewohnter Ruhe zu Bett begeben. Für den Wirt ist die Sperrzeit nach der Schließung im Frühjahr ein neuerliches Desaster: 60 bis 70 Prozent seines Umsatzes macht er eigenen Angaben zufolge nach 23 Uhr. Er befürchtet, dass die Sperrzeitenregelung mindestens bis Silvester gelten wird. Dann hätte er in diesem Jahr viereinhalb fast umsatzlose Monate zu verkraften. "Das ist schon heavy", sagt er.

Und während Paximadas die letzte Runde einläutet und in der Nachbarschaft womöglich die Sektkorken die neue Ruhe kurz zerreißen, begibt sich die Eppinger Polizei auf Streife, um mögliche Verbrüderungsszenen nach reichlichem Alkoholgenuss an den Theken zu verhindern. Dass es solche in einigen wenigen Fällen geben könnte, schließt Revierleiter Walko nicht aus. "Aber wir kennen unsere Pappenheimer", sagt er.