Eppingen. (isi) In Zeiten von Lockdown, Homeoffice, Unterricht via "Schoolcloud" in den heimischen vier Wänden und geschlossenen kulturellen Einrichtungen, können sich Familien eine kleine Ablenkung vom Alltag nach Hause holen: Das Eppinger Figurentheater hat in Kooperation mit dem "Tourneetheater Passepartout" sein seit Jahren erfolgreiches Stück "Die Burg" nun als Hörbuch produziert. Eine spannende Geschichte für Kinder und Jugendliche zwischen sechs bis zwölf Jahren.

"Das Stück ist nicht explizit für Erwachsene, aber wir haben schon viele positive Rückmeldungen von Erwachsenen bekommen, die das Hörbuch gut finden. Das ist übrigens mit dem Theaterstück genauso und wir haben es schon ein paar Mal für reine Gruppen mit Erwachsenen gespielt", sagt Thomas Zotz.

Ritter Gerowin und sein Gefolge haben es im Stück schwer. Ihr Dorf wurde zum sechsten Mal überfallen, ausgeraubt und dem Erdboden gleichgemacht. Nun haben alle die Nase voll. Doch was tun? Die Lösung sehen die Dorfbewohner sowie ihr adliger Lehnsherr im Bau einer Burg. Auch der Kaplan ist nicht abgeneigt, möchte er doch auch gleich eine Kirche. Frau und Tochter des Ritters hoffen hingegen auf ein wenig mehr Komfort. Baumeister Nagelstahl hat die neuesten Ideen von der IBO – der Internationalen Burgbaumesse – im Gepäck. Schon beginnt das Planen und Bauen. Wie wäre es mit einem "Extratürmle"? Stimmt wohl der König der Baugenehmigung zu? Und werden es die künftigen Burgbewohner schaffen, vor dem nächsten Überfall ihren sicheren Wall zu bauen?

Figurenspieler Thomas Zotz spricht alle 16 Akteure der spannenden und amüsanten Geschichte selbst, die die Zuhörer ins Jahr 1235 führt. Mit seiner Stimme spielt Zotz und ist mal der knitze Bauherr in breiter Mundart, mal der Kaplan, der den eigenen Vorteil zu nutzen weiß, mal die kluge Ehefrau Sieglinde, die immer wieder Lösungen für alle Beteiligten findet. Mal wird geplaudert, gestritten, gesungen und gefeiert. Es ist eine Freude ihm zuzuhören. Und hin und wieder fragt man sich, ob nicht vielleicht doch jemand mit ihm im Tonstudio vor dem Mikrofon stand, um die 55 Minuten Spielzeit zu vertonen. Doch nur den Abspann spricht seine Frau Heidi Callewaert-Zotz. Thomas Zotz hat auch selbst die Geräusche aufgenommen und die Musik komponiert. Rund sechs Wochen hat er an der Produktion des Hörbuchs gearbeitet. Für Aufnahme und Schnitt waren Niklas und Florian Puschmann verantwortlich.

Info: Das Hörbuch "Die Burg" als Koproduktion des Eppinger Figurentheaters mit dem Tourneetheater Passepartout kann man über die Internetseite www.eppinger-figurentheater.de als CD und Download kaufen und herunterladen. Auf der Homepage ist auch ein Zusammenschnitt zu sehen, wie das Hörbuch entstanden ist.