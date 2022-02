Die insgesamt 14 Wassertische mit ihren vielen kleinen Fontänen (hier am Kleinbrückentor-Platz) sollen auch nach der Gartenschau ein Anziehungspunkt bleiben. Statt mit „Normalstrom“ sollen sie nun mit Sonnenstrom betrieben werden. Foto: Armin Guzy

Eppingen. (guz) Vorgebaut hat man schon, jetzt soll nachgebaut werden – und das durchaus auch mit weiterer Perspektive: Der Technische Ausschuss hat am Dienstag beschlossen, die 14 sogenannten Wassertische mit Strom aus der Fotovoltaikanlage, die auf dem Parkhausdach installiert ist, zum Sprudeln zu bringen und die dazu nötige Stromleitung zur Pumpenstation auf dem Gartenschaugelände legen zu lassen. "Von dort aus sind weitere Schritte möglich", blickte Bürgermeister Peter Thalmann schon mal auf den Anschluss künftiger Gebiete.

Die mächtigen, aus Granit gefertigten und bis zu 20 Meter langen Wassertische sind bekanntlich wesentlicher Bestandteil der Gartenschau und bilden den Verlauf des einstigen Mühlkanals nach. Weil die Anlage mit ihren eingebauten Wasserspielen künftig in den Sommermonaten von morgens bis abends laufen und nur während der Nacht abgeschaltet werden soll, rechnet die Verwaltung mit einem Jahresverbrauch von 36.000 Kilowattstunden und folglich mit 9500 Euro Stromkosten – wobei dieser Betrag angesichts der derzeitigen Preisentwicklung auf dem Energiemarkt schnell auch fünfstellig werden könnte.

Da stieß der Vorschlag, die nahe der Altstadtpromenade unterirdisch angelegte Pumpenstation mit "Parkhausstrom" zu versorgen, auf einhelligen Zuspruch, und folglich beauftragte der Technische Ausschuss die Bauverwaltung mit der weiteren Planung.

Da die Stadt vorausgeplant und bei verschiedenen Baumaßnahmen bereits Leerrohre mitverlegt hat, sind für die Stromleitung vom Parkhaus zur Pumpenzentrale lediglich noch Lückenschlüsse nötig. Gebaggert werden muss nur zwischen Kreissparkasse und Ludwigsplatz, weil dort noch keine Leerrohre liegen. Die Baukosten von geschätzt etwas mehr als 60.000 Euro sollen sich über die Einsparung wegen des selbst produzierten Stroms in etwa zwölf Jahren amortisiert haben. Momentan ist die Pumpen-Zentrale noch an das reguläre Stromnetz aus Richtung St. Georgs-Keller angeschlossen. Bis zum Beginn der Gartenschau im Mai könnten die Wasserspiele aber bereits klimaneutral betrieben werden.

Auf Nachfrage von SPD-Stadtrat Hartmut Kächele, ob die Fotovoltaikanlage so viel mehr Strom liefere, als das angeschlossene Rathaus braucht, antwortete Thalmann, dass noch "etwa 40 Prozent Volumen" zur Verfügung stehe. Vor allem in den Sommermonaten produziere die Anlage deutlich mehr Strom, als gebraucht werde. Außerdem erinnerte Thalmann daran, dass das ökologische Bewusstsein der Menschen "inzwischen ein anderes" sei und mit der neuen Leitung künftig die Option besteht, vom Steuerschrank in der Pumpenzentrale aus auch Gebäude mit Solarstrom vom Parkhausdach zu versorgen.