Seit Februar laufen die Sanierungsarbeiten am Berliner Ring. Ein kritischer Punkt waren die Kanalarbeiten, die jetzt zu 70 Prozent ohne Probleme abgeschlossen sind. Um den Schulbetrieb nicht zu stören, wird nun lediglich eine Änderung im Bauablauf nötig. Foto: Angela Portner

Von Angela Portner

Eppingen. Auf Hochtouren laufen derzeit die Sanierungsarbeiten am westlichen Berliner Ring. Die Kanalarbeiten, die in Sachen Straßenbau der sensibelste Abschnitt sind, konnten bereits zu 80 Prozent abgeschlossen werden. Neben der Verlegung von Versorgungsrohren für Erdgas-Südwest, Telekom und Netze-BW mussten auch Wasser- und Abwasserrohre ausgetauscht werden.

Die milden Februartemperaturen waren ideal für den Baustart, der Untergrund blieb ohne böse Überraschungen, und auch die Notwasserversorgung hat laut Baubürgermeister Peter Thalmann reibungslos funktioniert. Um den Schulbetrieb nicht zu beeinträchtigen, wurde nun die Abfolge der Bauabschnitte geändert."Bei einer solch großen Baumaßnahme muss man pragmatisch denken", begründet das Thalmann.

Normalerweise hätten die Arbeiten vor Realschule und Stadthalle Mitte September begonnen. Für die meisten Kinder ist die Umstellung, sich nach den Ferien wieder aufs Lernen einzustellen, aber ohnehin schon eine Herausforderung. Lärm und Dreck der Baufahrzeuge hätten den Unterricht erheblich beeinträchtigt. Deswegen wurden die Arbeiten in die Sommerferien verlegt.

Bis Mitte August sollen hier die Kanalarbeiten abgeschlossen sein. Danach wird die Fahrbahntragschicht eingebaut. Der Kreuzungsbereich zum Südring wird völlig neu gestaltet. Um die Einfahrt in den Berliner Ring zu gewährleisten, wird die Straße während der Arbeiten geteilt. "Die Zufahrt zu den Häusern ist jederzeit gewährleistet", erklärt Thalmann. Einzig bei der Aufbringung des Feinbelages wird eine Vollsperrung von zwei bis drei Tagen notwendig.

Nach Schulbeginn rollt die Baustelle wieder ein paar Meter zurück, um die durch die Terminverschiebung entstandene Lücke fertigzustellen. Insgesamt erfolgt der Ausbau der Straße auf 580 Meter Länge, was einer Fläche von 8600 Quadratmeter entspricht. Auf einer Länge von 300 Metern müssen Kanäle ausgetauscht und Versorgungsrohre für Gas, Internet und Telefon sowie Strom gelegt werden. Thalmann rechnet mit einer Fertigstellung Ende des Jahres.

Die entstandene Straßenbreite von 6,50 Meter bietet noch ausreichend Platz, damit Busse gleichzeitig aneinander vorbeifahren können. Fußgänger werden sich über Gehwege mit zwei Meter Breite an der Nordseite sowie von 1,5 Meter an der Südseite freuen. An den Straßeneinmündungen sind barrierefreie Querungen für Menschen mit Gehhilfen oder mit Kinderwagen möglich.

Links und rechts der Straße werden Baumquartiere für einen allee-artigen Straßencharakter sorgen. Um den Verkehrsfluss nicht durch seitlich am Straßenrand parkende Fahrzeuge zu beeinträchtigen, werden außerdem 36 Längsparkplätze angelegt.

Weitere acht gibt es im Kreuzungsbereiche zur Weinbrenner-Straße, die samt Verschwenkung bereits fertiggestellt ist. Hier kann man bereits jetzt erkennen, wie großzügig und überschaubar die neu gestaltete Ringstraße später aussehen wird. Durch die Neugestaltung mit reduzierter Fahrbahnbreite verspricht man sich außerdem eine Reduzierung der Fahrgeschwindigkeit.