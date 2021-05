Eppingen. (pol/mare) Am Samstagabend gegen 18.50 Uhr kam es in Eppingen in der Bahnhofstraße zwischen sieben jungen Leuten im Alter zwischen 17 und 20 Jahre sowie einem jungen Mann im Alter von 19 Jahren zu einer Schlägerei. Das berichtet die Polizei.

Der 19-Jährige war zunächst auf der Bahnhofstraße in Richtung Marktplatz unterwegs, als er von den anderen Leuten angesprochen wurde. Im Laufe des Streits wurde der 19-Jährige mehrfach geschlagen und musste im Anschluss vom Notarzt behandelt werden. Beamte des Polzeireviers Eppingen haben die Ermittlungen aufgenommen.

Se suchen aber Zeugen. Diese können sich melden unter Telefon 07262/60950.