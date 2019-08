Eppingen. (pol/jubu) Sachschaden in Höhe von knapp 25.000 Euro ist die Folge eines Verkehrsunfalls am Dienstag, um circa 14.30 Uhr in Eppingen. Der 68-jährige Fahrer eines Kia Sportage befuhr die Adelshofener Straße und wollte auf Höhe eines dortigen Getränkemarktes rechts auf einen Parkplatz einparken. Vermutlich aufgrund einer körperlichen Beeinträchtigung schaffte er es nicht den Fuß vom Gaspedal zu nehmen und fuhr in der Folge zunächst gegen einen vor ihm ordnungsgemäß geparkten Opel Corsa, wurde von diesem abgewiesen und kollidierte mit einem in entgegengesetzter Fahrtrichtung am Straßenrand geparkten Dodge Caliber. Der Kia beschleunigte weiterhin und fuhr anschließend geradeaus auf einen geparkten Suzuki Swift, wo er zum Stehen kam. Alle drei Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt, sodass Sachschaden in Höhe von circa 25.000 Euro entstand. Die Freiwillige Feuerwewehr Eppingen nahm vor Ort auslaufende Betriebsmittel des verunfallten Fahrzeugs auf. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Der Führerschein des 68-Jährigen wurde durch die Streife sichergestellt. Der Mann gab diesen freiwillig an die Beamten ab. Mit einer Anzeige muss er nun rechnen.