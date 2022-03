Eppingen. (isi) Mit kreativen Ideen versucht das Bündnis "Eppingen ist bunt" seit einiger Zeit gegen bedrückende Situationen im derzeitigen Alltag ein Zeichen zu setzen. Das Team vom Eppinger Figurentheater hat bei der Friedesmahnwache am Montag mit einer besonderen Aktion begonnen.

"Wir spannen eine Rettungsleine für den Frieden auf", erklärte Theaterleiterin Heidi Callewaert-Zotz auf der Bühne. Auf kleine Stoffquadrate kann jede und jeder seine Gedanken zu Krieg oder Frieden notieren und an diese Schnur hängen. "Wir hoffen, einen Ort des Gedenkens, der Solidarität und der Hoffnung zu schaffen, wo Menschen hinkommen können, um ihre Gedanken und Gefühle mit anderen zu teilen", erklärt die engagierte Schauspielerin. Diese Rettungsleine hängt jetzt in der Kaiserstraße zwischen Bäumen vor der Spielstätte des Figurentheaters.

"Vielleicht spenden die Worte von anderen ein bisschen Trost und Hoffnung", wünscht sich das Ehepaar. "Wir stehen für Frieden und eine Welt ohne Waffen", erklärte Theaterleiter Thomas Zotz am Montag auf dem Ludwigsplatz. Er und seine Frau seien geschockt über die Verbrechen, die in der Ukraine geschehen. Das Figurentheater setze sich für freie und offene Gesellschaften ein, erklärte er. "In unserer Arbeit sehen wir uns dem Erhalt des Friedens und der Demokratie verpflichtet."

Nicht nur ihre Gedanken seien bei den ukrainischen Künstlerinnen und Künstlern, auch ihr Theater öffnet seine Türen: Die Wohnung im Obergeschoss, in der in den vergangenen zwei Jahren verschiedene Autorinnen oder Theatermacher zu Gast waren, wird in den kommenden Monaten für Kunstschaffende aus der Ukraine freigehalten. "Wir bieten eine Notresidenz in der Künstlerwohnung für eine Person oder ein Paar, die wir hier kostenlos aufnehmen können", sagt der Figurenspieler.

Zwischen März und Juli dürfen sich Künstler bewerben, die hier einen Raum für ihr künstlerisches Schaffen bekommen und dabei mit dem Theaterteam zusammenarbeiten oder ihre entstandene Arbeit vorstellen können. "Wir sind gern bereit, insbesondere ukrainischen PuppenspielerInnen, ein sicheres künstlerisches Umfeld zu bieten", verspricht Zotz.

Das Programm des Eppinger Figurentheaters ist derzeit noch im Online-Modus. Momentan laufen zwei Kurzfilme im digitalen "Epfi", die während der Residenz von Martin Bachmann entstanden sind. Momentan wohnt eine Autorin in der Residenz.

Die Proben für das Familienstück "Else aus der Elsenz", das zur Gartenschau gezeigt werden soll, beginnen im April, eine weitere für die Produktion von "Prometheus Erbe" in Zusammenarbeit mit der Gruppe "Feuerflug" folgt im Juli. "Pandemie-bedingt verlegen wir unsere Spielzeit in den Sommer", begründet das Ehepaar Zotz und freut sich auf die Gartenschau in Eppingen.