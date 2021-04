Von Armin Guzy

Eppingen. Pünktlich zur ersten Osterausfahrt wird der üblicherweise sehr stark frequentierte Verbindungsweg zwischen Eppingen und Richen wieder für Radfahrer und landwirtschaftliche Fahrzeuge freigegeben. Binnen zwei Monaten Bauzeit und für rund 250.000 Euro Kosten ist er auf mehr als einem Kilometer Länge verschwenkt und verbreitert worden. Der Baubeginn des wenige Meter daneben geplanten Hochwasserrückhaltebeckens dauert hingegen erneut länger als erwartet, nämlich voraussichtlich bis Oktober.

Ingenieur Bernd Allgeier vom Flurneuordnungsamt des Landkreises Heilbronn war am Dienstag, kurz vor dem Abnahmetermin der neuen Asphaltschicht, sichtlich zufrieden mit dem reibungslosen Ablauf der Arbeiten. Fertigstellung pünktlich vor der Eppinger Gartenschau war versprochen und wäre auch dann gehalten worden, wenn die Großveranstaltung nicht ins kommende Jahr verlegt worden wäre. So aber ist man genau genommen sogar ein Jahr früher fertig.

Dass in dem Radweg und dem ganzen Drumherum inzwischen rund fünf Jahre Planung und ein höchst aufwendiges Verfahren stecken, wissen allerdings wohl die wenigsten Nutzer. Denn der Verbindungsweg war nicht nur in einem schlechten Zustand, er ist vor allem ein Teil einer großen und voraussichtlich vier Millionen Euro teuren Hochwasserschutzmaßnahme in den Elsenz-Auen. Daher wurde der Weg nicht einfach saniert, verbreitert und erhöht, sondern teilweise auch rund zehn Meter weiter als bisher vom Elsenz-Ufer abgerückt. Dadurch wird der geplante Staudamm einerseits ein größeres Volumen erhalten, andererseits aber wurden drohende Konflikte mit Landwirten entschärft, die bisher Flächen zwischen der Elsenz und dem Verbindungsweg bewirtschafteten.

Und auch für die Natur ist die Verlegung des Weges ein Gewinn: Das Schutzgebiet Elsenz-Aue, in dem unter anderem Eisvogel, Biber und zahlreiche andere bedrohte Arten eine Heimat gefunden haben, wird insgesamt deutlich größer. "Ein Wohlfühlgebiet für den Biber", sagt Gerold Werner, Geschäftsführer des Zweckverbands "Hochwasserschutz Einzugsgebiet Elsenz/Schwarzbach". Er sieht den streng geschützten Großnager zwar nicht überall im Verbandsgebiet gerne, weil er auch Probleme macht, in den Elsenz-Auen erwartet er jedoch keine Konflikte, sondern eher einen ökologischen Mehrwert.

Das Gesamtprojekt hat allerdings eine höchst aufwendige Planungsgeschichte, die noch lange nicht beendet ist. Für den neuen Weg und das geplante Rückhaltebecken musste eine umfangreiche Konzeption und ein Flurneuordnungsverfahren für 130 Hektar Fläche erarbeitet werden, die sich auf 70 Grundstückseigentümer verteilt. Das Grundvermögen von mehr als zwei Millionen Euro gerecht auszugleichen, machte die Angelegenheit weder schneller noch einfacher. Und auch das "schwammige Auen-Gebiet", durch den der neue Weg nun führt, hat seine Tücken und wurde deshalb mit einem Gemisch aus Beton, Zement und dem zerkleinerten Abbruchmaterial des alten Weges verstärkt, erklärt Allgeier. 73 Prozent der Baukosten trägt das Land, den Rest zahlt die Stadt Eppingen.

Während Ingenieur Allgeier sich über das Bauende freut, brütet Zweckverbands-Chef Werner über dem weiteren Verfahren zum Bau des Rückhaltebeckens. "Wir wären gerne weiter", sagt er, "aber wir haben noch einige Hausaufgaben zu machen." Die große Zahl der Beteiligten hat inzwischen zu rund 150 Stellungnahmen und auch Forderungen der "Träger öffentlicher Belange" geführt, die nun in die Planung eingearbeitet werden müssen. Vor allem die technischen Vorschriften – beispielsweise für die nahe gelegenen Bahngleise, aber auch für viele Versorgungsleitungen – machen die Planung kompliziert, zumal die Corona-Pandemie ein Treffen aller Beteiligten unmöglich macht.

Bis nach Richen hinein erstreckt sich die Baumaßnahme, für die unter anderem die Elsenz geteilt und stellenweise renaturiert werden soll. So ist aus dem geplanten Baubeginn Anfang des Jahres nun ein Termin Ende des Jahres geworden, und noch längst liegen nicht alle Genehmigungen vor. Als nächstes ist nun das Landratsamt am Zuge, dann wird die geänderte Planung erneut offengelegt.

Von alldem bemerken die Nutzer des neuen Verbindungsweges nichts, wenn sie über den nagelneuen Asphalt fahren. Bis sie dann vielleicht im Herbst an einer Großbaustelle vorbeiradeln, ist noch viel Arbeit im Hintergrund zu leisten, und alle flussabwärts liegende Kommunen bis nach Sinsheim und Meckesheim hoffen, dass es nicht zu einem Hochwasser kommt, bevor der Damm gebaut ist.