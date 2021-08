Von Angela Portner

Eppingen-Mühlbach. Sie laufen Mauern hoch, schwingen sich über mannshohe Hindernisse, hangeln gekonnt zwischen Pfählen, springen mühelos von Wand zu Wand: Parkour heißt der Sport, den es in der Vereinslandschaft der Fachwerkstadt erst seit rund fünf Jahren gibt. Jugendliche ab sechs Jahren lernen hier, ihre Grenzen zu finden, zu akzeptieren und mit kreativem Körpereinsatz zu verschieben. Was so mühelos aussieht, geht ohne schweißtreibendes Training jedoch nicht. Deshalb will der Verein nun eine eigene Parkour- und Calisthenics-Anlage im Bürgerpark in Mühlbach aufbauen und sucht dafür Sponsoren.

Über mangelndes Interesse kann sich Vereinsvorsitzende Sabine Haider nicht beklagen: "Ich habe jede Woche Anfragen." Es ist ein Sport, der besonders Kinder und Jugendliche begeistert. Seit Jahren ist der Verein beim Ferienprogramm dabei. Ansonsten kann natürlich jeder auch einfach mal reinschnuppern. Da merkt man schnell, dass man ohne Kraft, Gleichgewicht, Körpergefühl und Bewegungstechnik an seine Grenzen kommt. Der Sport ist nicht nur eine körperliche, sondern auch eine mentale Herausforderung. Wer sie annimmt, wird nicht nur fit und beweglich, sondern auch teamfähig und selbstbewusst. Trainiert wird meist im Freien, nur bei Regen, Schnee und Eis geht es in die Halle.

Parkour ist die "Kunst der effizienten Fortbewegung", aber auch eine sehr individuelle Sportart, die Turnen und Leichtathletik verbindet. Im Vordergrund steht dabei die Überwindung von Hindernissen – möglichst schnell und unter vollem Körpereinsatz. Regeln gibt es dafür kaum, und es geht auch nicht ums "schneller, höher, weiter". Jeder muss selbst einschätzen, wie weit er gehen kann, wobei im Verein natürlich ein zertifizierter Trainer darauf achtet, dass sich dabei keiner überschätzt und in Gefahr bringt. Dafür müssen vor allem Schwierigkeiten langsam gesteigert und die Bewegungsabläufe durch Wiederholung perfektioniert und automatisiert werden.

Entwickelt wurde Parkour von dem Franzosen Raymond Belle und seinem Sohn David in den späten 1980er-Jahren. Populär wurde der Sport aber erst viel später durch Actionfilme wie James Bond, der in atemberaubender Geschwindigkeit über Dächer rennt und von Haus zu Haus springt.

Es ist eine Sportart, die eigentlich überall ausgeführt werden kann, wo es Hindernisse gibt. Das können Bänke, Treppen, Tischtennisplatten, Papierkörbe, Container oder auch Mauern und Bauzäune sein. Berühmte Traceure wie Alexandre Ollier oder Darya Lanskova erklettern sogar Gebäudefassaden und Hochhäuser.

Der Eppinger Verein ist zertifiziert als jugendfreundlicher Verein und im Aktionsbündnis "Alkoholfrei Sport genießen". Die Mitglieder verpflichten sich dem Ehrenkodex für Traceure, der Grundsätze wie Bescheidenheit, Vertrauen, Respekt, Vorsicht und Konkurrenzfreiheit beinhaltet. Derzeit betreuen zwei lizenzierte Übungsleiter, drei ausgebildete Helfer und eine Jugendleiterin die wöchentlichen Trainingsstunden. Eine geeignete Turnbar-Parkour-Anlage, die dann auch der Öffentlichkeit zur Verfügung steht, würde die Ausbildungsmöglichkeiten erheblich verbessern. Kosten: 83.000 Euro. Gemeinsam mit der Stadt könnte man einen Antrag auf 60 Prozent Förderung aus dem "Leader"-Programm stellen. Voraussetzung dafür ist ein Eigenanteil des Vereins in Höhe von 34.000 Euro; zehn Prozent würde die Stadt beisteuern. Haider weiß: "Ohne Sponsoren ist das nicht machbar."

Info: Informationen bei Sabine Haider Telefon 07262 / 609689 oder www.parkour-eppingen.de