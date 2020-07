Eppingen. (guz) Nilgänse können sich vorerst noch sicher fühlen, den Ratten, den Bisamratten und der Nutria geht es hingegen an den Kragen: Die Stadtverwaltung wird die Nager weiterhin und nun auch verstärkt bejagen lassen.

Gegen Ratten läuft die Bekämpfungsaktion bereits seit Längerem: Überall dort, wo Ratten sich in der Kanalisation einnisten und ausbreiten, legt eine Fachfirma Giftköder aus, "bis kein Befall mehr nachzuweisen ist". Mehr als 10.000 Euro hat die Stadt dafür alleine im vergangenen Jahr ausgegeben. Derzeit sind die Rattenbekämpfer in der Frauenbrunner Straße, in der Elsenzstraße und am Postweg zugange. Und auch die Bisamratte wird regelmäßig der Garaus gemacht. Seit Jahren beauftragt die Verwaltungsgemeinschaft Eppingen/Ittlingen/Gemmingen damit eigens einen qualifizierten Bisamjäger. Dieser soll nun mit Zustimmung der jeweiligen Jagdpächter auch Nutria-Fallen aufstellen und die Zahl der Tiere so verringern.

Allerdings ist der Bisamjäger nur im Nebenerwerb tätig, steht also angesichts der stetig wachsenden Population des wasserliebenden Nagers – Oberbürgermeister Klaus Holaschke bezeichnete die Nutria in der jüngsten Gemeinderatssitzung als "Plage" – vor einer ebenso wachsenden Herausforderung. Derzeit ist der Fallensteller vor allem im Innenstadtbereich an der Elsenz aktiv, also auf dem künftigen Gartenschaugelände. Denn dort droht der Nager, der anders als Ratten und Bisamratten dem Jagdrecht unterliegt, große Schäden anzurichten: Er unterhöhlt die Uferböschung und schnappt sich gerne auch mal ein junges Pflänzchen. "Wir werden vielleicht einige Sachen auf dem Gartenschaugelände mit Zäunen absichern müssen", vermutet Reinhard Keller (CDU) bereits.

Denn ob der Bisamjäger auch die Zahl der Nutria verringern kann, ist längst noch nicht ausgemacht. Im Innenstadtbereich kann er seine Fallen nur spätabends aufstellen und muss sie in den frühen Morgenstunden kontrollieren und wieder abbauen, damit kein Mensch zu Schaden kommt.

Noch geringer sind die Chancen, die Nilgänse in Schach zu halten, die bereits zahlreiche Seen in der Region erobert haben und die heimische Fauna verdrängt. Zuletzt hatten sie am Mühlbacher See für Ärger gesorgt, weil sie die Liegewiesen verkoten. Das alleine reiche aber nicht aus, um einen wirtschaftlichen Schaden durch die von manchen schon als "Fluchvögel" bezeichneten Tiere geltend machen zu können. Und ebendies wäre Voraussetzung dafür, dass die Stadt die ebenfalls dem Jagdrecht unterliegenden Vögel im Rahmen einer Ausnahmegenehmigung bejagen lassen dürfte. Die großen Zugvögel, die aus Afrika stammen, haben in Baden-Württemberg von Januar bis Ende August Schonzeit, also bis zum Ende der Badesaison. Erst danach dürfen sie gejagt werden.

"Wir werden nicht die Kraft haben, den Nilgänsen hinterherzurennen", stellte Oberbürgermeister Holaschke klar – und auch, dass die Stadt nicht gegen Gesetze verstoßen werde. Der Mühlbacher Ortsvorsteher und SPD-Stadtrat Theo Antritter zeigte sich dennoch erfreut, dass die Stadt das Thema angeht. Wie berichtet, waren in den zurückliegenden Wochen zahlreiche Beschwerden wegen der Hinterlassenschaft der Nilgänse bei ihm eingegangen. Sein Fraktionskollege Hartmut Kächele kritisierte, dass Änderungen im Jagdrecht sehr träge verliefen. "Ich will ja nicht, dass die Gänse ausgerottet werden", sagt er, "aber dass die Population im Rahmen gehalten wird."