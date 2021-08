Von Angela Portner

Eppingen-Adelshofen. Die kleine Lotta reibt sich die Augen, reißt sie auf und macht ein Schippchen. "Sie ist gerade aufgewacht", sagt Anna Schönberg erklärend, fährt ihr übers geflochtene Haar und drückt sie liebevoll an sich. Die 47-Jährige ist Tagesmutter und betreut derzeit fünf Kinder im Alter von eineinhalb bis sechs Jahren. Momentan ist Urlaubszeit und deshalb ist es ruhig in ihrem eigens eingerichteten "Kindergarten". Im Erdgeschoss ihres Hauses stehen den kleinen Gästen zwei große, kindgerecht eingerichtete Räume zum Spielen, Toben, Essen und Schlafen zur Verfügung.

Irgendwie ist das wie Familie, geht aber doch noch ein paar Schritte weiter, denn Schönberg hat ein Konzept, das sie selbst erarbeitet hat: "Ich will die Kinder ins Leben begleiten." Dazu gehört ein strukturierter Tagesablauf genauso wie ein altersgerechtes Bildungsprogramm, bei dem die Kleinen spielerisch motorische und sprachliche Fähigkeiten entwickeln. Das Zusammensein mit Kindern verschiedener Altersgruppen schult das Sozialverhalten.

Achtung und Respekt für Tiere und Natur lernen sie bei Besuchen auf dem Bauernhof, Waldspaziergängen oder anderen Ausflügen. Die Arbeit erfordere viel Geduld und Einfühlungsvermögen. Für die individuelle Betreuung ist ein ausgeprägtes Vertrauensverhältnis zwischen ihr und dem Elternhaus unerlässlich: "Ich will, dass sich alle Beteiligten miteinander wohlfühlen."

Schönberg ist seit 23 Jahren Tagesmutter. Als sie damit begonnen hat, galten in der örtlichen Einrichtung noch kürzere Öffnungszeiten, und außerhalb dieser übernahm sie die Betreuung. Die Eltern brachten ihre Sprösslinge frühmorgens zu ihr und holten sie am Abend wieder ab. Dazwischen lagen die Kindergartenzeiten: "Das war ziemlich aufwendig für mich." Doch ein Haus ohne Kinder konnten sich weder sie noch ihr Mann vorstellen. Bei ihr haben bereits viele Kinder ihre ersten Schritte gemacht, die ersten Worte gesprochen, stolz ihre Windeln verabschiedet, Zahlen und Farben gelernt. Als der eigene Nachwuchs erwachsen wurde, nahmen sie zwei Pflegekinder auf: "Umso mehr Kinder, umso wohler fühlen wir uns."

Während jedem Kind ab drei Jahren ein Kindergartenplatz zusteht, ist das für die ganz Kleinen nicht so einfach. Viele Einrichtungen sind darauf nicht ausgerichtet. Daneben gibt es zu wenig Ganztagsangebote. Aktuelle Studien der Bertelsmann-Stiftung zeigen: Überall fehlen geeignete Erzieherinnen – in zehn Jahren werden es voraussichtlich allein in Baden-Württemberg 30.000 sein. Grund sind mangelnde Ausbildungskapazitäten. Die regulieren sich auch über die Nachfrage, und da sieht es aufgrund schlechter Bezahlung und Arbeitsbedingungen ziemlich mau aus. Fachleute warnen Kommunen aber davor, auf berufsfremde Quereinsteiger zu setzen oder an Personalschlüsseln zu drehen, weil damit die Qualität der frühkindlichen Bildung sinken würde.

Angesichts der Situation läge es nahe, mehr Tagesmütter auszubilden und in das Versorgungsangebot einzubeziehen. Dass dem nicht so ist, ärgert Schönberg: "Wir werden überhaupt nicht gesehen." Die Vermittlung erfolge nicht über die Stadt, sondern übers Landratsamt. Viele Eltern wüssten gar nicht, dass die Versorgung ihres Kindes über eine Tagesmutter möglich ist. Dabei ist das besonders für Eltern attraktiv, die eine flexible Betreuungszeit benötigen. Schönbergs privater Kindergarten hat – wenn notwendig und gewünscht – nicht nur Montag bis Freitag, sondern auch am Wochenende 24 Stunden geöffnet. Wegen der idealen Raumsituation könnte sie bis zu sieben Kinder aufnehmen. Das Land übernimmt – wie bei anderen Einrichtungen – einen Teil der Kosten. Was darüber hinausgeht, müssen Eltern aus eigener Tasche bezahlen.

"Man muss es einfach ausprobieren", antwortet Schönberg auf die Frage, ob sich das Angebot für alle eignet. In der Regel würden sich die Kinder erst nach vier bis sechs Wochen öffnen. Deshalb hält sie einen Test von zwei Monaten für sinnvoll, aber beide Seiten können die Betreuung jederzeit abbrechen. Zu einigen ihrer Ziehkinder habe sie sehr lange Kontakt, der längste besteht seit 23 Jahren.

Ob das bei der kleinen Lotta auch so sein wird, ist derzeit natürlich noch nicht abzusehen. Die Zweijährige freut sich zwar sehr, als ihre Mutter kommt, aber es sieht so aus, als hätte sie den Einzelkind-Tag samt ungeteilten Schmuseeinheiten sehr genossen.