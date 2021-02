Von Angela Portner

Eppingen-Mühlbach. Manchmal werden Träume wahr: Zumindest bei Karolina Huber ist das so gewesen. Sie liebt die Musik und schwärmt für Wincent Weiss, den sie vor zwei Jahren bei einem Konzert in der Stuttgarter Martin-Schleyer-Halle live erleben durfte. Von dessen Liedern und der Band war sie so begeistert, dass sie seitdem gern selbst Musik machen würde. Die darf bei ihr auch ruhig mal laut sein. Seit einem Jahr schwirrt dem Mädchen deshalb der Wunsch nach einem eigenen Schlagzeug im Kopf herum. Zu ihrem 9. Geburtstag wurde ihr dieser Wunsch nun vom "Kinderglückswerk" in Stuttgart erfüllt.

Wenn das immer so einfach wäre, mag sich jetzt so mancher Leser denken. Doch hinter dieser Geschichte steht mehr als ein fröhliches kleines Mädchen mit strahlenden Augen. Karolina ist mit einem offenen Bauch zur Welt gekommen und leidet am Kurzdarmsyndrom. Eine Krankheit, die es in sich hat.

Mehr als einmal bangten die Eltern schon um das Leben ihrer Tochter. Tapfer erträgt das zarte, aber quirlige Mädchen die immer wieder anfallenden Untersuchungen, Therapien, Krankenhausaufenthalte und Operationen. Sie hört gern Musik, tanzt und reitet. "Sport ist mein Lieblingsfach", erklärt sie aufgeräumt und schiebt gleich hinterher, dass sie froh ist, dass es am Montag wieder losgeht mit dem Unterricht, denn dann kann sie endlich ihre Freunde und die Lehrer wiedersehen.

Für die Schule wird sich Karolina dann ihr "Pausenbrot" auf den Rücken schnallen. Es ist ein kleiner roter Rucksack, in dem sich ein Beutel mit einer weißlichen Flüssigkeit befindet. Künstliche Nahrung, die sie über einen dünnen Schlauch ins Blut bekommt. Zwar gibt es inzwischen auch Infusionspausen, in denen sie feste Nahrung zu sich nehmen kann, aber vieles verträgt sie nicht. Schokolade und andere Süßigkeiten sind genauso tabu, wie blähende Speisen, erklärt ihre Mutter Barbara: "Sie hat ein sehr gespaltenes Verhältnis zum Essen."

Zu Prinzessinnen jedoch scheint Karolina einen guten Draht zu haben. Vor zwei Jahren hat sie bei einer Veranstaltung des Bundesverbandes Kinderhospiz sogar persönlich eine kennengelernt, auch wenn sie sich heute "gar nicht mehr so genau" an die Frau erinnern kann. Maria Prinzessin von Sachsen-Altenburg jedoch ging das tapfere Mädchen nicht mehr aus dem Kopf. Sie ist Vorstandsvorsitzende des "Kinderglückswerks". Der gemeinnützige Verein hat seinen Sitz in Stuttgart und erfüllt seit 16 Jahren kranken und sozial benachteiligten Kindern ihre innigsten Wünsche.

Schon mit vier Jahren saß Karolina erstmals vor den Drums bei einem Nachbarn. Nach dem Konzert mit Wincent Weiss ist die Begeisterung dafür wieder aufgepoppt. Doch eine so teure Anschaffung wäre für die Eltern, die noch zwei weitere Kinder haben, nicht realisierbar gewesen. Umso glücklicher ist die kleine Mühlbacherin über das unerwartete Geschenk. Der Verein "Kinderglückswerk" hat das Instrument im Walldorfer Musikhaus "Session" bestellt, dessen Mitarbeiter es pünktlich zum Geburtstag in der Werkstatt auf dem Hof des Elternhauses aufgebaut haben. Drei Sätze Schlagstöcke und ein paar Ohrenschützer gab es mit der gut gemeinten Warnung vor Gehörschäden gratis dazu.

Einen kleinen Wermutstropfen gab es für das Geburtstagskind leider trotzdem: Aus terminlichen Gründen konnte Prinzessin Maria nicht mit vor Ort sein. Gemeinsam mit den anderen ehrenamtlichen Mitstreitern des Vereins hofft sie aber, dass Karolina mit dem Schlagzeug "ihre eigene Individualität und Stärke" ausleben kann, und dass ihr dies die Energie gibt, um der Krankheit auch weiterhin zu trotzen und positiv in die Zukunft zu schauen: "Viel Spaß, Karolina. Lass es krachen. Welcome on the drum throne."