Eppingen. (pol/rl) Am Samstagnachmittag war ein 51-jähriger BMW-Biker gegen 14:30 Uhr von Eppingen nach Kleingartach unterwegs. Am Ottilienbergaufstieg der Landesstraße L1110 geriet das Motorrad in der langgezogenen Linkskurve nach links in den Grünstreifen. Auf dem unbefestigten Bankett stürzte der Fahrer und kam samt Motorrad in der Böschung zum Liegen.

Der 51-Jährige wurde beim Sturz schwer verletzt und musste mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Am Motorrad entstand rund 2000 Euro Sachschaden.

Die Landesstraße war für die Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten bis 17.10 Uhr voll gesperrt.