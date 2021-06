Eppingen. (rnz) Nach der coronabedingten Verlegung der Eppinger Gartenschau hat die Stadtverwaltung in den vergangenen Wochen die Marketingmaßnahmen und den Veranstaltungskalender für 2022 aufgearbeitet. In der Sitzung des Gartenschauausschusses stellte Gartenschau-Betriebsleiter und Bürgermeister Peter Thalmann nun eine Zwischenbilanz vor.

An 136 Tagen soll das Großereignis auch im kommenden Jahr ein facettenreiches Programm mit Dauerveranstaltungen, Thementagen, Städtetagen, den "Kraichgauhelden", Blumenschauen und Einzelveranstaltungen bieten. Kunst und Kultur, Musik, Kinder und Jugend, Kirche, Sport, Kulinarik, Natur und Umwelt, Gesundheit sowie Ausstellungen und Thementage sind die Grundlagen, um möglichst viele Interessen anzusprechen.

Für die 19 Veranstaltungswochen stehen derzeit bereits 22 Top-Veranstaltungen auf dem Programm. Den Auftakt macht die "Eppinger Vielfalt" am Eröffnungswochenende vom 20. bis 22. Mai 2022, und am 2. Oktober ist ein großer Abschlusstag mit Fahnenübergabe an die Nachfolgegartenschau-Stadt Balingen vorgesehen. Dazwischen dürfen sich die Besucher auf Auftritte von Max Mutzke und der Lumberjack Bigband, auf Vincent Gross oder die Band Fättes Blech freuen. Für Freunde der feinen Töne bietet das Programm ebenfalls einige Glanzpunkte, beispielsweise ein Poetry-Slam oder einen Kunsthandwerkermarkt.

Das Ganze muss natürlich erneut bekanntgemacht werden. Die sogenannten außenwerblichen Maßnahmen dazu sind laut Thalmann weitgehend auf aktuellem Stand, und die Rabattangebote im Gutscheinheft, das jeder Dauerkartenkäufer erhält, wurden von den teilnehmenden Betrieben verlängert. Ab Juli wird das Gartenschau-Team wieder auf Messen anzutreffen sein; Auftakt ist am 3. Oktober auf dem Regionaltag in Bad Mergentheim und bei der Eppinger Kirchweih. Danach geht es weiter auf sieben Großveranstaltungen bis zum 1. Mai 2022, darunter die Heilbronner Herbstmesse vom 13. bis 17. Oktober, die CMT in Stuttgart Mitte Januar und den Maimarkt vom 30. April bis 1. Mai.

Als besonderes Bonbon für Gartenschaufans können Inhaber der Eppinger Dauerkarte schon in diesem Jahr die Gartenschauen in Überlingen, Ingolstadt und Lindau einmal besuchen. Im nächsten Jahr kommt die Veranstaltung in Neuenburg am Rhein hinzu und – zusammen mit der Eppinger Gartenschau – heißt das dann für Dauerkartenbesitzer "Eine für 5".

Info: Ausführliche Infos zu den Veranstaltungen unter www.eppingen.de