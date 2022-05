Eppingen. (guz) Laut wars natürlich immer noch, aber diesmal friedlich und vergleichsweise ordentlich: Die Polizei hat nach der 1.-Mai-Feier auf dem Ottilienberg keine besonderen Vorkommnisse gemeldet – vor allem keine Schlägereien unter sturzbetrunkenen Jugendlichen. In den Jahren vor der Pandemie war das bekanntlich mehrmals anders gewesen und hatte im Nachgang wiederholt zu Diskussionen im Gemeinderat geführt.

Diesmal waren zwei Männer vom städtischen Vollzugsdienst und vier Polizeibeamte ständig vor Ort. Erstmals waren außerdem zwei mobile Toiletten aufgestellt – eine seit Langem bestehende Forderung –, und zahlreiche Mülleimer säumten die Wiese neben der ehemaligen Klosteranlage mit ihrer bekannten Kapelle. Und diese Mülleimer wurden mitunter auch genutzt.

Das Maßnahmenpaket von Stadt und Polizei im Vorfeld war zumindest so erfolgreich, dass auch seitens des Deutschen Alpenvereins (DAV), der auf dem Eppinger Hausberg sein Vereinsheim hat und traditionell die Mai-Wanderer bewirtet, am Montag von einer "akzeptablen Situation" die Rede war. "Es war schon wesentlich schlimmer", berichtet Bezirksgruppenleiter Klaus Zürner auf RNZ-Nachfrage. Die Alpinisten sind jedoch nach wie vor über die Mengen an Müll erstaunt, die bei der Feier an- und oft achtlos zu Boden fallen. Doch auch das habe sich gebessert, sagt Zürner.

Günter Brenner, Leiter des Ordnungsamts der Stadt Eppingen, berichtet ebenfalls, es sei ruhiger als in den Vorjahren gewesen, sprach von "Verständnis auf beiden Seiten" und von mehr Freundlichkeit der Feiernden – untereinander, aber auch gegenüber den Ordnungskräften.

Zur Spitzenzeit, am Nachmittag, hatten sich rund 200 junge Leute mit Bollerwagen und tragbaren Musikanlagen auf der Wiese niedergelassen, die meisten von ihnen – ebenfalls anders als in den Vorjahren – waren der Polizei zufolge überwiegend junge Erwachsene, ein etwas "älteres" Publikum also. Abends sei dann "eher weniger" losgewesen, heißt es.