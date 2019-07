Die Straßen rund um Eppingen werden Schritt für Schritt erneuert und ausgebessert. Aktuell wird einer der Zubringer zur Bundesstraße 293 saniert. In wenigen Wochen soll dann auch die Ortsdurchfahrt Rohrbach an die Reihe kommen. Foto: Armin Guzy

Von Armin Guzy

Eppingen. Noch bis 23. Juli ist der "alte" Gemeinderat im Amt, und er trifft derzeit millionenschwere Beschlüsse in Serie: In der Sitzung am Dienstag wurden nicht nur die Breitbandtrasse nach Elsenz für 2,1 Millionen Euro, sondern auch die Holzterrasse für den Stadtweiher und der Bau einer neuen Heizanlage im Schulzentrum beschlossen, jeweils für rund eine Million Euro.

Und auch die Auftragsvergabe für die Sanierung der Ortsdurchfahrt in Rohrbach hatte es in sich - allerdings mehr für das Land Baden-Württemberg, in dessen Auftrag Eppingen die Arbeiten ausgeschrieben hatte: Kalkuliert waren 1,6 Millionen, das günstigste der drei eingegangenen Angebote lautete aber auf deutlich mehr als 2,2 Millionen Euro.

Auch wenn an der Eppinger Stadtkasse von 620.000 Euro Preissteigerung letztlich nur rund 30.000 Euro hängen bleiben, nannte Reinhard Ihle (SPD) das Ergebnis der Ausschreibung "schockierend" und wollte den Grund erfahren. Die Preise für Asphalt hätten sich deutlich erhöht, erläuterte Bürgermeister Peter Thalmann.

Der Preissprung geht an der Stadt vorbei, weil für die Sanierung der Rohrbacher Ortsdurchfahrt - der Landesstraße L553 - das Land zuständig ist und die Stadt lediglich die Gehwege, Straßenanschlüsse und drei Kanalhaltungen saniert, wofür nur wenig Asphalt benötigt wird.

Das Land habe der Eppinger Verwaltung dennoch das OK gegeben, die Aufträge an die Firma Vogel-Bau aus Lahr zu vergeben, was dann auch einstimmig geschah. "Diese immensen Preissteigerungen sind im Moment nur noch von den Großen zu tragen", merkte Thalmann an.

Im Kostenanteil der Stadt von 1,2 Millionen Euro sind 280.000 Euro für Kanalbauarbeiten der Stadtentwässerung Eppingen (SEE) enthalten. Gut 100.000 Euro steuert außerdem der Wasserzweckverband bei.

Noch nicht entschieden ist über den geplanten Kreisverkehr am Ortsausgang Richtung Landshausen, der nicht zuletzt dazu dienen soll, Raser zu bremsen und möglicherweise auch den Schwerlastverkehr zu vergraulen, unter dem die Rohrbacher seit Jahren leiden. Der Technische Ausschuss des Gemeinderats werde sich in der nächsten Sitzung mit der geänderten Planung befassen, kündigte Thalmann an. Oberbürgermeister Klaus Holaschke begrüßte die intensive Planung und die neuerliche Beratung über das Thema: "Der Kreisverkehr muss funktionieren. Da können wir keine Kompromisse machen."

Offen ist auch noch, wann die Bauarbeiten beginnen sollen. Ob dies noch zum Beginn der Sommerferien möglich ist, müsse erst noch mit der nun beauftragten Firma abgestimmt werden.