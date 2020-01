Eppingen-Kleingartach. (jubu) Für die Eppinger Feuerwehrleute war die Fete zum neuen Jahr nach wenigen Minuten vorbei, es ging zum Einsatz. Am Neujahrstag gegen 0.25 Uhr meldeten Augenzeugen eine starke Rauchentwicklung aus einem Haus in der Zabergäustraße. Wie ein Sprecher der Polizei Heilbronn auf Nachfrage mitteilte, hatte vermutlich ein in die Kellerräume geratener Feuerwerkskörper den Brand entzündet. Aufgrund der starken Rauchentwicklung war ein Großaufgebot an Feuerwehrleuten aus Kleingartach und Eppingen - unter anderem auch mit der Drehleiter - im Einsatz. Das Feuer im Keller konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden. Es entstand den Polizeiangaben zu Folge kein nennenswerter Sachschaden.