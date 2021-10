Von Armin Guzy

Eppingen. Seit fast einem Monat ist Kater Emil tot und eine Familie in Eppingen traumatisiert: Rudolf und Tina, so soll das Paar hier heißen, erlebten die letzten Minuten ihres zweijährigen Begleiters, ohne ihm helfen zu können. Vergeblich versuchten sie, zu zweit die Eisenklammern auseinanderzuziehen, die ihren Kater getroffen und seinen Körper zerquetscht hatten. Auch die Tochter bekam Emils Todeskampf mit. Sie und ihre Mutter befinden sich seither in ärztlicher Behandlung, und auch Rudolf verarbeitet, wie er einräumt, das Geschehene nur sehr schlecht: "Wir sind geschockt über eine so unmenschliche Tat."

Das Drama spielte sich am 16. September in einem Wohngebiet der Eppinger Kernstadt ab, wenige Meter vom Haus der Familie entfernt. Emil war, wie seine noch lebende Mutter und sein Bruder, eine freilaufende Katze, kerngesund, kastriert, streunte oft in der näheren Umgebung. Das Nachbargrundstück, auf dem die Schlagfalle ausgelegt war, ist eine nicht bewirtschaftete und nicht eingezäunte Wiese mit großer Brombeerhecke. Wer sie ausgelegt hat, steht noch nicht sicher fest. Die Ermittlungen laufen, der Fall wird demnächst an die Staatsanwaltschaft übergeben, teilte die Polizei auf Anfrage mit. Die Familie und auch die Tierschutzorganisation Peta haben Anzeige erstattet.

Der Einsatz von Schlagfallen ist laut Jagd- und Wildtiermanagementgesetz in Baden-Württemberg generell verboten, ihr Verkauf jedoch nicht. Es gibt weiterhin Händler, und auch auf dem Online-Markt werden die Fallen gehandelt, "oft mit dem Zusatz ‘antik’ versehen", weiß Peter Höffken, Fachreferent bei Peta, "aber die stehen dann natürlich nicht zu Hause in der Vitrine." Die Tierschutzorganisation fordert schon seit Langem nicht nur ein bundesweites Verwendungs-, sondern auch ein Verkaufsverbot. Bislang ist der Einsatz von Totschlagfallen aber nur in sieben Bundesländern verboten. Ein entsprechender Gesetzentwurf war lange in Arbeit, wurde dann aber doch nicht eingebracht. Bei Peta setzt man nun auf die neue Regierungskoalition, wie immer sie auch aussehen mag.

Wie qualvoll diese Fallen für Tiere sein können – sie werden meist gegen Fuchs oder Marder eingesetzt –, hat nicht nur die Eppinger Familie erlebt. Nur wenige Tage zuvor, am 13. September, war ein Waschbär einem solchen Tötungsinstrument zum Opfer gefallen und hatte für Schlagzeilen gesorgt: Er war in Affalterbach (Landkreis Ludwigsburg) schwer verletzt, aber noch lebend von einem Spaziergänger gefunden worden. Das Tier war mit einem Bein in die Falle geraten und hatte diese wohl mehrere Tage lang mit sich herumgeschleppt. Es musste eingeschläfert werden.

Die Bügel der Schlagfalle trafen den Kater in der Körpermitte. Er verendete langsam und qualvoll. Foto: Peta

Aber auch für Menschen ist das Instrument eine Gefahr. Unter bestimmten Voraussetzungen darf es mit Genehmigung der Jagdbehörde zwar eingesetzt werden, dann aber muss es beispielsweise von einer Kiste mit Schlupfloch umschlossen sein und den sofortige Tod gewährleisten. In Eppingen war beides definitiv nicht der Fall. Rudolf berichtet, dass auf der Wiese auch Kinder aus der Nachbarschaft spielen und manchmal Rentner Brombeeren pflücken. Sie alle hätten sich an der offen daliegenden Falle schwer verletzen können. Im Zuge des Vorfalls sei außerdem bekannt geworden, dass in der näheren Umgebung vermehrt Katzen vermisst würden, schildert Rudolf.

An Emils letztem Abend war die Familie von den Todesschreien ihres Gefährten auf das Nachbargrundstück geführt worden. Was in den Minuten danach folgte, war Rudolf zufolge nicht nur sehr emotional, sondern auch laut, weil beim Versuch, Emil zu befreien, Tier und Mensch schrien. Manche Nachbarn hätten danach sehr stark Anteil genommen, andere die Rollläden heruntergelassen.

Weil die Polizei an jenem Abend keine Streife vorbeischicken konnte, fuhr Rudolf mit dem toten Kater in der Falle zum Eppinger Polizeirevier; seine Anzeige wurde am Folgetag zu Protokoll genommen: Verdacht auf Verstoß gegen das Tierschutzgesetz. Emil hätte noch viele Jahre leben können. Nun ist er ein Ermittlungsfall und hat einen Sachbearbeiter. "Für uns war er ein Familienmitglied", erinnert Rudolf.