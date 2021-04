Informatik auch als Leistungskurs, das will das Hartmanni-Gymnasium ab dem kommenden Schuljahr seinen Schülern ermöglichen. Die Stadt unterstützt einen entsprechenden Antrag beim Kultusministerium und sieht darin die Schärfung des Schulprofils. Foto: Armin Guzy

Von Armin Guzy

Eppingen. Schülerinnen und Schüler des Hartmanni-Gymnasiums (HGE) können möglicherweise bald Informatik als Hauptfach wählen und damit einen Teil ihrer Abiturprüfung bestreiten. Das HGE will beim Kultusministerium die Teilnahme am "Schulversuch Informatik" beantragen und kann dabei auf die Unterstützung von Stadt und Kommunalparlament zählen: Nachdem der Verwaltungsausschuss nun geschlossen zugestimmt hat, und die Zustimmung des Gemeinderats daher als weitgehend sicher gilt, kann der Antrag bald eingereicht werden. Spricht nichts dagegen, könnte bereits im kommenden Schuljahr in der Oberstufe Informatik sowohl als Haupt- als auch als Nebenfach belegt werden.

Neuland betritt das HGE damit nicht, es schärft sein Profil, wenn auch das Ministerium zustimmt, aber deutlich. Kollegium und Schulkonferenz haben dem Antrag bereits zugestimmt, außerdem seien zwei fachkundige Lehrkräfte und auch die technische Ausstattung vorhanden, versicherten Rektor Ulrich Müller und Informatiklehrer Benjamin Weber. Kosten dürften für die Stadt als Schulträger daher kaum anfallen.

Weber erklärte den Ausschussmitgliedern – übrigens nach kurzem Kampf mit dem Präsentationsprogramm auf dem Computer in der Hardwaldhalle – warum dazu ein "Schulversuch" nötig ist. Am HGE wird Informatik zwar bereits in den 8. bis 10. Klassen unterrichtet, aber nicht als eigenständiger Kurs, sondern im Profilfach Informatik-Mathematik-Physik (IMP). Bei der Einführung von IMP vor drei Jahren war das Eppinger Gymnasium eine der ersten Schulen, die im Regierungsbezirk Stuttgart einen solchen Kurs einrichten durften.

In Klasse 11 und 12 kann Informatik am HGE derzeit allerdings nur als zweistündiges Wahlfach belegt werden. Dadurch müssten laut Weber "hochmotivierte Schüler vertröstet werden", die ihre Kenntnisse und die Neigung zu analytischem Denken eigentlich gerne im Rahmen eines Hauptfachs verfeinern und ins Abitur einbringen möchten.

Der "modifizierte Schulversuch Informatik mit Brückenkurs", der seit der Bildungsplanreform im Jahr 2016 möglich ist, sei die Lösung des Problems, auf die man mit dem Antrag nun hinarbeitet.

SPD-Stadtrat Reinhard Ihle, selbst Lehrer, jedoch mit anderer Fachrichtung, begrüßte das Vorhaben als "gutes Beispiel für Schulentwicklung" und zugleich als große Chance für Schüler und Schule, bei der zunehmenden Digitalisierung mitzumischen. "Das ist ein weiteres sinnvolles Profil und eine Aufwertung für den Schulstandort", sagte er – und machte überdies keinen Hehl aus seiner Hoffnung, "dass künftig auch mehr Mädchen einsteigen".

Wird der Antrag vom Ministerium bewilligt, dürfte es auch an der Unterstützung durch Dritte nicht mangeln: Das HGE kooperiert seit Jahren mit regionalen Partnern aus Wirtschaft und Forschung, bei denen Informatik eine große Rolle spielt, darunter sind der Eppinger Anlagenbauer Dieffenbacher, die Messtechnikfirma Nivus in Mühlbach und das Heilbronner Wissenschafts-Center "Experimenta", zu dessen Partnerschulen das HGE bereits seit sechs Jahren zählt.