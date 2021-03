Von Armin Guzy

Eppingen. Die Gutscheinaktion "Eppingen hält zusammen" hat das Zeug, zu einem echten Renner zu werden: Schon in den ersten vier Tagen wurden laut Auskunft der Stadt Coupons im Gesamtwert von 76.200 Euro bestellt. Die zwei für die Bearbeitung abgestellten Rathausmitarbeiter kommen mit der Endkontrolle und dem Kuvertieren kaum noch nach, und die Reaktionen mancher Einzelhändler und Soloselbstständiger sprechen Bände: "Sie sind zum Teil einfach gerührt, dass die Leute an sie denken", weiß Cathrin Leuze von der Pressestelle, die jetzt, wie sie sagt, einen Zweitjob hat und abends in Heimarbeit die eingegangenen Bestellungen bearbeitet: 1425 waren es bis Donnerstag.

Für die Stadt und den Stadtmarketingverein, die gemeinsam einen Bonus von 20 Prozent auf jeden Gutschein draufpacken, heißt das, dass schon 12.700 der zur Verfügung stehenden 65.000 Euro Bonuszahlungen weg sind. Zudem wächst die Zahl der teilnehmenden Einzelhändler, Gastronomen und Dienstleister täglich: Fast 70 sind es inzwischen. Und auch der Handels- und Gewerbeverein hat sich im Namen seiner Mitglieder bereits offiziell bei der Stadt bedankt: für die Unterstützung und auch für die Loyalität für die Gewerbetreibenden in der Stadt und in den Stadtteilen, die mit der Aktion ausgedrückt wird.

An diesem Dienstag will Oberbürgermeister dem Gemeinderat einen Statusbericht vorlegen, in dem auch analysiert werden soll, "an wen das Thema rankommt", also ob, wie erhofft, auch die kleinen Betriebe davon profitieren, die durch die Pandemie oft am stärksten in Schieflage geraten sind. Es zeichne sich bereits ab, sagt Holaschke im Gespräch mit der RNZ, dass die Gutscheine "ganz breit gestreut" sind und die Coupons teilweise auch von weit her über die städtische Homepage geordert werden – "vermutlich von Leuten, die irgendeinen Bezug zu Eppingen haben", schätzt Holaschke, der von einer "echten Win-win-Situation" spricht.

In der Ratssitzung am Dienstag sollen außerdem grundsätzliche Überlegungen angestellt werden, ob und wie es mit der Aktion eventuell weitergeht, falls das Budget schon in den nächsten Tagen ausgeschöpft sein sollte. Ab dem heutigen Montag dürfen beispielsweise die Blumenläden wieder öffnen. Es wird mit einem regen Andrang gerechnet, und nicht wenige Sträuße werden wohl auch mit Gutscheinen bezahlt werden.

Die Gutscheine werden aber nicht nur verschickt, sie können nach Terminvereinbarung auch direkt im Rathaus abgeholt und dann auch bar bezahlt werden. Das meiste aber wird online abgewickelt – über die Bezahlplattform "Paypal", wie Leuze erklärt.

Nach vier Tagen haben sich die täglichen Bestellungen auf rund 300 eingependelt. Und entsprechend oft gehen dann E-Mails bei den teilnehmenden Gewerbetreibenden ein, denn sie werden umgehend informiert, wenn jemand einen Coupon auf den Namen ihres Betriebs gekauft hat. Da auch das Geld dann umgehend überwiesen wird, hilft das vor allem all jenen, die derzeit auf andere Weise keinen Cent einnehmen können und daher von den dennoch weiterlaufenden Ausgaben, beispielsweise für Ladenmiete, und den Lebenshaltungskosten "aufgefressen" werden.

Holaschke hatte schon beim Start der Aktion daran erinnert, dass insbesondere Jungunternehmer meist keine Chance gehabt hätten, vor der Pandemie ausreichend Rücklagen zu bilden. Auch dieses Kleingewerbe über die Pandemiezeit zu retten, ist erklärtes Ziel der Aktion "Eppingen hält zusammen".