Eppingen. (guz) Wer in Richen als Radfahrer oder gar als Rollstuhlfahrer die Brücke über den Birkenbach nutzen will, gibt entweder schon an der Treppe auf, oder er holt sich ein paar blaue Flecken auf dem schmalen Steg. Und auch für Fußgänger ist die wichtige und vor allem verkehrsfreie Verbindung vom Baugebiet "Kirchardter Berg" in die Dorfmitte nicht eben bequem. Seit Jahren wird daher über einen Neubau debattiert; gebaut ist aber noch nichts. Nun aber hat der Gemeinderat sich für eine von zwei Varianten entschieden – es kann also in den kommenden Monaten tatsächlich gebaut werden.

Dabei soll die vorhandene Treppe, über die man bisher in oder aus der Senke gelangte, beseitigt und sieben Meter weiter westlich eine auch für Fahrradfahrer taugliche Rampe zum Birkenbach geschaffen werden. Die Brücke selbst ist als Stahlkonstruktion mit einer Spannweite von sieben Metern und einer Breite von 2,50 Metern geplant. Das Ganze soll insgesamt 275.000 Euro kosten. Weil das Areal im Sanierungsgebiet "Ortsmitte" liegt, rechnet die Stadt mit rund 100.000 Euro Zuschüssen.

Außerdem hat die jetzt beschlossene Variante den Vorteil für die Stadt, dass ihr bereits alle für den Bau erforderlichen Grundstücke gehören. Bei der zweiten Variante hätten hingegen Grundstücke hinzugekauft werden müssen. Der Gemeinderat folgte damit den Vorschlägen des Ortschaftsrates und des Technischen Ausschusses, die beide für die modifizierte Variante 1 gestimmt hatten. Vor allem die Länge der Rampe hatte in der Vergangenheit den Planern Probleme bereitet, weil der Höhenunterschied zwischen Berwanger Straße und Birkenbach groß ist.

Mit der nun gefundenen zweiteiligen Lösung lässt sich das Gefälle beziehungsweise der Anstieg auf 6,5 Prozent verringern. Und auch die geschätzten Kosten konnten damit reduziert werden: Variante II hatte ein einziges, 28 Meter langes Bauwerk vorgesehen und wäre mit etwa 430.000 Euro wesentlich teurer gewesen.

"Eine super Sache für unsere Kinder", befand Ortsvorsteher Giselbert Seitz und bedankte sich bei seinen Ratskollegen für das einstimmige Votum – jedoch nicht, ohne zuvor kurz an die ursprünglichen Lösungsversuche zu erinnern.

Auch Oberbürgermeister Klaus Holaschke war mit der Entscheidung zufrieden, nachdem die Stadt in den zurückliegenden Jahren kräftig in die Verbesserunge der innerörtlichen Wegebeziehungen und in die Verkehrsberuhigung investiert hatte. Die Brücke gehöre daher "zur logischen Ortsentwicklung", sagte er. Die Bauleistungen sollen in den kommenden Tagen ausgeschrieben werden. Nach den Sommerferien könnten die Arbeiten dann vergeben werden.