Von Armin Guzy

Eppingen. "Gut, dass wir die Gartenschau verschoben haben." Stadtsprecherin Vanessa Heitz lässt das Vorhängeschloss einschnappen und blickt vielsagend auf ihre nicht mehr glänzenden Gummistiefel. Hinter dem Zaun, also dort, wo in diesem Jahr eigentlich tausende Besucher flanieren sollten, stehen weite Teile des Geländes unter Wasser.

Nun bahnt sich auch noch eine "Hochzeit" an, die die Stadt mit aller Macht und viel Geld seit zwei Jahren verhindern will: Die Elsenz und der eigens für die Gartenschau angelegte Stadtweiher sind sich am Mittag bereits so nahe gekommen, dass die unerwünschte Liaison unausweichlich scheint.

Wenn die erdbraune Brühe des Flüsschens in den klaren, vom Grundwasser gespeisten Weiher schwappt, wäre der Schaden noch größer, als er, obwohl noch nicht beziffert, ohnehin wohl schon ist. Das Gartenschaugelände in Eppingen ist am Dienstag teilweise abgesoffen.

Kurz nach 1 Uhr waren die ersten Notrufe bei der Feuerwehr eingegangen, von Eppingern, deren Keller nach anhaltendem Regen vollgelaufen waren. Gegen 4 Uhr ging’s dann richtig los. Mehr als 70 Liter Wasser pro Quadratmeter wurden gemessen, in der Kernstadt wurden Straßen und Wege überschwemmt, von den Feldern im Umland kam reichlich Erde mit, die Elsenz und das beschauliche Bächlein Hilsbach konnten die Wassermassen nicht mehr fassen und drei automatisch gesteuerte Rückhaltebecken schlossen ihre Schleusen, soweit es das komplexe Hochwasserschutzsystem zuließ.

Während die 2016 so stark vom Hochwasser betroffene Südstadt diesmal mit ein paar vollgelaufenen Kellern vergleichsweise glimpflich davonkam, bereitete das Umspannwerk der "Netze Südwest" in der Scheuerlesstraße den Einsatzkräften im Laufe der nassen Stunden zunehmend Sorgen. "Das war ganz knapp, heut’ Nacht", schildert Landwirt und Stauwärter Kurt Schlimm und zeigt mit dem Zollstock auf eine Markierung im Schacht des Dammes. Jetzt, am Vormittag, reicht das Wasser noch knapp an die Zwei-Meter-Marke, aber auch nur, weil etliche Pumpen seit Stunden Wasser auf der einen Seite einsaugen und auf die andere Seite schießen – und diese Seite ist leider Teil des Gartenschaugeländes.

Nachts war die 2,30-Meter-Kerbe im Schacht nicht mehr zu sehen gewesen; bei 2,50 Meter wäre das Wasser des Hilsbachs unkontrolliert in Richtung Umspannwerk geströmt. Die Transformatoren sitzen zwar erhöht auf Betonsockeln, aber der Technikraum hätte überflutet werden können, was dann die Stromversorgung der Region teilweise lahmgelegt hätte, da sind sich Schlimm und Feuerwehrkommandant Thomas Blösch einig, auch wenn ein Mitarbeiter des Netzbetreibers abwiegelt und "alles im grünen Bereich" sieht.

Der Damm wurde vor Jahren an- und dabei auf ein 100-jährliches Hochwasserereignis ausgelegt, eben weil die gesamte Elsenzaue bekanntermaßen Überflutungsgebiet ist. Dass dort dann auch mal Wasser steht, ist Teil des Hochwasserschutzkonzepts und an sich kein Problem – dass sich dort in diesem und – wegen der Verschiebung – auch im kommenden Jahr das Gartenschaugelände befindet, hingegen schon. Am Dienstag ragen dort neu gepflanzte Bäume und einzelne Skulpturen aus einer braunen Seenlandschaft, und dass sein zwölf Meter langes Schiffsskelett "Styx" tatsächlich einmal Wasser unter dem gebrochenen Rumpf haben würde, hätte sein Schöpfer Gunther Stilling wohl nicht im Traum gedacht. Während einige Enten den ganzen Trubel und das dumpfe Dauerdröhnen der Wasserpumpen schlicht ignorieren, ist ein Bisam auf einen Baumstumpf geflüchtet und wartet dort wohl, bis das Wasser abgelaufen und sein Bau wieder frei ist. Dann erst wird auch die Stadt eine Schadensbilanz ziehen können.

Das jedoch könnte dauern, schätzt Feuerwehrkommandant Blösch. Er hält ständig Kontakt zum Wetterdienst, denn für den Abend sind weitere Regengüsse in der Region angekündigt. Er hat schon mal die sechs Feuerwehrabteilungen in den Ortsteilen auf einen möglichen Einsatz vorbereitet – die Frauen und Männer der Kernstadtabteilungen sind seit Stunden auf den Beinen.

Blösch und Schlimm hoffen zwar, dass die Prognose nicht eintrifft – Landwirt Schlimm auch, weil der mobile Stall für seine 850 Freilandhühner direkt neben dem Gartenschaugelände steht –, vorbereitet aber sind sie, falls es doch anders kommt. Stadtsprecherin Heitz und das Gartenschau-Team sind es hingegen nicht: Sie können dann nur noch zuschauen, wie sich die Seenlandschaft weiter verbreitet und Elsenz und Stadtweiher sich vereinen. Dabei hatte man den Stadtweiher nach langer Diskussion im Gemeinderat für viel Geld extra als eigenständiges System geplant und mit einem Damm gegen die Elsenz abgeschirmt. Mit diesen Wassermassen hat jedoch niemand gerechnet.

Positiv ist, dass die große Bühne und zahlreiche Ausstellungsbeiträge noch nicht aufgebaut sind und weder die Trafo-Häuschen noch der "Schwanen" Schaden genommen haben. Ein paar neue Pflanzen und umfangreiche Reinigungsarbeiten werden jedoch sicher nötig sein. "Wir können nur fürs nächste Jahr draus lernen", sagt Heitz gegen 16 Uhr am Telefon, als es in Eppingen gerade nicht regnet und auch Elsenz und Stadtweiher noch in getrennten Betten weilen. "Gut, dass wir die Gartenschau verschoben haben", bekräftigt Heitz nochmals.

Update: Dienstag, 13. Juli 2021, 18.06 Uhr

Eppingen. (jubu) Hier verläuft eigentlich ein Fahrradweg: Anwohner stehen fassungslos vor dem gefluteten Areal der Gartenschau in Eppingen. Ein halbes Dutzend Flussbiber rettet sich auf einen Ast vor den Wassermassen. Nach heftigen Regenfällen in der Nacht stieg der Pegel der Elsenz auf bis zu 2,30 Meter an - die Lage spitzte sich immer weiter zu.

Zunächst wurde eine Hühnerwiese, dann das Gelände der Gartenschau geflutet. Anwohner hatten gegen vier Uhr die Feuerwehr gerufen, nachdem das Wasser sich auch an einer Böschung vor dem angrenzenden Elektrizitätswerk gesammelt hatte. Das Werk drohte von den Wassermassen überschwemmt zu werden. Mit mehreren Pumpen und Wasserwerfern waren die Feuerwehrkräfte stundenlang im Einsatz um ein weiteres Überfluten zu verhindern. Bereits in der Nacht waren sie wegen eines überfluteten Kellers alarmiert worden.