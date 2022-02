Von Armin Guzy

Eppingen. Nüchtern betrachtet, haben sie in den zurückliegenden 75 Jahren gemeinsam eine veritable Kleinstadt mit 2221 Wohnungen hochgezogen und sind zuallermeist gut damit gefahren. Noch wichtiger aber ist die emotionale Seite: Sie haben gemeinsam Not gelindert, eigene und fremde Träume wahr gemacht und sich gegenseitig dauerhafte Sicherheit gegeben. Und: Die Mitglieder der "Baugenossenschaft Familienheim Eppingen" sind nach wie vor "Herr im eigenen Laden" oder, wie der scheidende Geschäftsführer Anton Varga es ausdrückt: "Mieter im eigenen Haus".

Auch sein Nachfolger Frank Pitz ist überzeugt: "Das Genossenschaftsmodell hat nie seinen Geist verloren" und sei aktuell "sinnvoller denn je". Der gelernte Bänker und bekennende Anhänger eines gemeinschaftlichen wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs ist seit Januar im Amt, freut sich über die "substanzielle Kraft" der Genossenschaft und hat einiges vor. Beim Gespräch mit der RNZ bedauerte er das Corona-bedingt wohl leider etwas kleiner ausfallende Jubiläum, plaudert über "faire Mieten" und "sachorientierte Sanierung" und betont wiederholt den sozialen Auftrag der Genossenschaft.

Die ganze Zeit dabei ist Emil Thoma: Mit ernstem, aber gütigem Gesichtsausdruck blickt der Gründer von einem Schwarz-Weiß-Porträt in den Besprechungsraum. Von den Nazis im Konzentrationslager Dachau misshandelt und gesundheitlich schwer angeschlagen, hatte er nach dem Zweiten Weltkrieg dennoch nicht gezögert, gemeinsam mit engagierten Bürgern die immense Wohnungsnot zu bekämpfen: Vor fast genau 75 Jahren, am 5. Februar 1947, wurde unter seiner Mitregie in Sinsheim die "Neue Heimat" als gemeinnützige Baugenossenschaft für den damaligen Landkreis Sinsheim gegründet – es war eine der ersten in Baden.

Dass der Pfarrer auch den Wohnungsbau als "Dienst am Nächsten" verstand, trug reiche Früchte: Mehr als 500 Familien im Kraichgau verdanken ihre Wohnung seinem Einsatz. Der Name der Baugenossenschaft wurde nach Aufhebung des Gemeinnützigkeitsgesetzes 1990 in "Familienheim Eppingen" geändert, an der Ausrichtung aber hat sich kaum etwas geändert. Gebaut werden weiterhin vorwiegend familien-, zunehmend jedoch auch seniorengerechte Wohnungen, und weil die Mieter immer zugleich Genossenschaftsmitglieder sind, genießen sie lebenslanges Wohnrecht – Eigenbedarfskündigungen spielen also keine Rolle – und zahlen eine Kaltmiete, die mit durchschnittlich 5,48 Euro pro Quadratmeter (Stand Ende 2020) weiterhin fast wie vom Markt und seinen Verwerfungen abgekoppelt wirkt.

Das Modell trägt seit 75 Jahren, und der bislang letzte Geschäftsbericht über das Jahr 2020 zeigt, dass auch die Pandemie der Genossenschaft mit ihren derzeit rund 1000 Mitgliedern nichts anhaben konnte. Im Gegenteil: Es war ein erfolgreiches Jahr. Mit 195 Wohnungen ist Familienheim längst der größte Vermieter in Eppingen, aber mit 52 Einheiten auch in Siegelsbach ein Schwergewicht. Insgesamt hatte die Genossenschaft 2020 fast 330 Wohnungen in ihrem Bestand, und damit einen (sehr zurückhaltend berechneten) Buchwert von mehr als 13 Millionen Euro. Hinzu kommt ein Eigenkapital von 6,7 Millionen, bei einer – zuallermeist langfristigen – Verschuldung von 6,1 Millionen Euro. Die jährlichen Mieteinnahmen, zuletzt 1,6 Millionen Euro, fließen hauptsächlich in die kontinuierliche Bestandspflege, in die Rücklagen und in die Ausschüttungen an die Mitglieder; dank eines sehr kleinen Verwaltungsteams fallen gerade einmal 280.000 Euro Personalkosten an.

Dass das Angebot angesichts dieser Rahmenbedingungen die Nachfrage bei Weitem übersteigt, versteht sich von selbst. Ein moderates Wachstum werde zwar angestrebt, und die Rücklagen, um weitere Wohnungen oder Häuser bauen oder kaufen zu können, seien vorhanden, erläutert Pitz. Andererseits aber sind kaum Wohnungen oder freie Grundstücke auf dem Markt, und je teurer die Genossenschaft kauft oder baut, desto höher müssen später die Mieten ausfallen. "Wir wollen wachsen, aber nicht um jeden Preis. Und wir treten nicht mit Maximalmieten an", verdeutlicht Pitz.

Dennoch wird die Genossenschaft schon in der kommenden Woche eine Großbaustelle eröffnen: Sie lässt ihren gesamten Bestand von einer Fachfirma untersuchen, mit dem Ziel, in den kommenden fünf Jahren etwa 300 der 330 Wohnungen energetisch auf Vordermann zu bringen. Das bedeute dann einerseits zwar steigende Mieten für die Mitglieder, sagt Pitz, andererseits aber auch Einsparungen bei den gerade rasant steigenden Energiekosten. Und natürlich spiele dabei auch der Umweltgedanke eine Rolle.

Weniger leicht zu lösen ist das Problemgeflecht aus fehlenden Grundstücken und Mitbewerbern, die, weil anders orientiert, auch Preise zahlen, die die Genossenschaft nicht zahlen will, selbst wenn sie es könnte. Das zeigt sich auch in der Baubilanz: In den vergangenen 20 Jahren wurden lediglich 40 neue Wohnungen erstellt – in der Anfangsphase der Genossenschaft waren es hingegen bis zu 124 – und zwar jährlich, wobei die meisten davon längst an die Mitglieder verkauft wurden. Und dass eine vor rund drei Jahren angedachte Kooperation von "Familienheim" und der Stadt Bad Rappenau im Neubaugebiet Kandel letztlich nicht weiterverfolgt wurde, zeigt, dass das Genossenschaftsmodell nicht überall auf Begeisterung stößt. Auch bei der Stadt Eppingen wird seit mehreren Jahren laut, inzwischen allerdings wieder deutlich leiser, über die Gründung einer städtischen Wohnungsbaugesellschaft nachgedacht. CDU-Gemeinderat Varga hatte das wiederholt kritisiert, und auch Pitz sieht den Bau von Wohnungen nicht als "Kerngeschäft" einer Kommune. "Die Stadt kann auf die Genossenschaft vertrauen", betont er, kann sich aber gleichwohl eine Kooperation vorstellen, um den dringend benötigten sozialen Wohnbau voranzubringen. Das geplante Energiezentrum für das Neubaugebiet Zylinderhof (RNZ berichtete) lobt er als "sehr konsequente Entwicklung". Ob "Familienheim" dort auch bauen will? Wer weiß.