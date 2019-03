Eppingen. (pol/rl) Zu einem schweren Unfall kam es am Ortseingang Eppingen am Samstagmorgen. Gegen 5.30 Uhr war ein Audi mit drei Insassen von der Bundesstraße B293 kommend auf der Adelshofer Straße unterwegs. Am Ortseingang Eppingen kam der Wagen nach links von der Fahrbahn ab, schleuderte über eine Grünfläche, rollte über einen kleinen Baum und danach über die parallel verlaufende Tulpenstraße. Hier prallte der Wagen gegen einen parkenden VW-Transporter und dann gegen eine Mauer. Durch die Wucht des Aufpralls war der VW-Transporter noch gegen einen davor parkenden VW Golf geschleudert worden.

Während der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Fahrer erst 16 Jahre alt war, keinen Führerschein besaß und nicht angegurtet war. Er hatte sich beim Aufprall schwer verletzt.

Der Audi war nicht zugelassen, hatte keinen Versicherungsschutz und keine Kennzeichen. Die Insassen hatten laut Polizeibericht kurz zuvor Kennzeichen von einem anderen Auto in Sinsheim gestohlen. Sie lagen noch im Auto und waren noch nicht angebracht worden.

Ein auf dem Rücksitz mitfahrender 17-Jähriger wurde ebenfalls schwer verletzt. Ein Beifahrer hatte Gesichtsverletzungen erlitten, war aber geflohen, bevor die Polizei eintraf.

Der 16-Jährige musste eine Blutprobe abgeben, da er vermutlich betrunken war und Betäubungsmittel konsumiert hatte. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von 13.000 Euro.