Eppingen. (rnz) Auf Höhe einer Getränkehandlung in der Eppinger Talstraße zeigte sich ein Mann am Freitag um 17 Uhr einer älteren Frau gegenüber als Exhibitionist. Der Mann stieg auf der Beifahrerseite aus einem Auto, das am Fahrbahnrand geparkten war, drehte sich in Richtung der Frau und ließ seine kurze Sporthose herunter. Anschließend fasste er sich an seinen Penis. Die erschrockene Frau setzte ihren Weg zunächst fort, konnte aber aus der Entfernung beobachten, wie der Mann zu Fuß in Richtung Festplatz wegging.

Das Fahrzeug, aus dem der Mann ausgestiegen war, parkte noch an der gleichen Stelle. Es handelte sich um ein blaufarbenes, viertüriges Auto mit Stufenheck. Das Kennzeichen ist nicht bekannt.

Der mutmaßliche Täter soll zwischen 40 und 50 Jahre alt, 1,80 Meter groß und schlank sein und kurze Haare haben. Neben einer kurzen Sporthose soll er ein T-Shirt angehabt haben. Hinweise zur Person oder dem Fahrzeug nimmt das Polizeirevier Eppingen unter Telefon 07262 / 60950 entgegen.