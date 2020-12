Eppingen-Mühlbach/Stuttgart/Heilbronn.(guz) Die Entwicklung ist geeignet, die Wasserqualität in Flüssen und Bächen und damit langfristig auch für Millionen von Menschen deutlich zu verbessern. Und entscheidend vorangetrieben wurde sie von der Messtechnik-Schmiede "Nivus" aus dem Eppinger Stadtteil Mühlbach. Das von "Nivus" in Zusammenarbeit mit dem Institut für Siedlungswasserbau, Wassergüte- und Abfallwirtschaft der Universität Stuttgart entwickelte Partikel-Messsystem ist seit Oktober auf dem Markt, findet in der Fachwelt steigende Beachtung und wurde vor wenigen Tagen von einer Jury der Industrie- und Handelskammer (IHK) Heilbronn-Franken für den "Forschungstransferpreis 2020" nominiert.

Das in jahrelanger Arbeit konstruierte und inzwischen auch patentierte Messsystem ist in der Lage, in Flüssigkeiten Partikel zu erfassen, die kleiner als 60 Mikrometer sind, also kleiner als ein millionstel Meter. Zum Vergleich: Ein noch kleineres Blutplättchen ist etwa zwei und vier Mikrometer groß, aber bei dem Messsystem geht es ja auch nicht um die menschliche Blutbahn, sondern um Wasser und Abwasser. Und darin sind besonders die winzigen Feststoffe problematisch, denn an diesen lagern sich überdurchschnittlich oft giftige Schwermetalle wie Blei oder Zink ab.

Problematisch wird das spätestens bei Starkregen. Wenn die Tropfen in Siedlungsgebieten auf den Boden prasseln, schwemmen sie immer auch einen Teil der darin gebundenen Schadstoffe aus. Die Teilchen fließen dann mit dem Regenwasser in die Kanalisation und in Richtung Klärwerk. Ist der Regen allerdings zu stark, kommt dort zu viel Schmutzwasser an, und auch die Rückhaltebecken kommen mitunter an ihre Grenzen. Dann werden meist die Schleusen geöffnet, und die Schmutzfracht wird in Gewässer geleitet.

Das neuentwickelte Messsystem kann per Ultraschall den Anteil verschieden großer Partikel im Wasser erkennen und ihre Konzentration permanent und in Echtzeit weitermelden. Bislang konnten die winzigen Teile nur ermittelt werden, indem man zunächst zeitaufwendig per Hand eine Wasserprobe nimmt und diese dann – als reine Momentaufnahme – analysiert. Mit dem neuen System kann nun hingegen sofort erkannt werden, wenn zu viele Partikel im Wasser sind, die besser nicht unbehandelt ins Gewässer gelangen sollten. Dann könnten die Ablass-Klappen geschlossen bleiben – könnten, denn derzeit gibt es für solche Kleinstfeststoffe noch keine Grenzwerte oder Vorschriften vom Gesetzgeber. Kämen solche jedoch, beispielsweise aus Gründen des Umweltschutzes, wäre eine Lösung bereits auf dem Markt.

"Für uns ist das eine ganz neue Mess-Technologie", sagt Martin Müller, der Pressesprecher von "Nivus" auf Nachfrage. Seit 2016 haben die Tüftler in Mühlbach und Stuttgart daran gearbeitet, unterstützt vom Bundesforschungsministerium. Inzwischen sind die ersten Systeme verbaut und befinden sich somit im Alltagstest. Ob das Messsystem im April mit dem Forschungstransferpreis der IHK in Gold oder in Silber ausgezeichnet werden wird, ist noch ein gut gehütetes Geheimnis.