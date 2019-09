Die Restaurierung der früheren Palmbräuuhr ist abgeschlossen. Am kommenden Donnerstag, 15 Uhr, wird der neue Zeitmesser vom Stadtmarketingverein an die Bevölkerung übergeben. Foto: Angela Portner

Von Angela Portner

Eppingen. Man darf erwarten, dass sich die Südstädtler künftig wieder gut orientiert und vor allem pünktlich bei Verabredungen einfinden werden. Nur einige Monate nach dem Abbau der alten Palmbräuuhr, die viele Jahrzehnte zuverlässig, später allerdings nur noch selten die richtige Zeit anzeigte, präsentiert sich die Standuhr an der Ecke Waldstraße/Berliner Ring nun im neuen, edlen Design aus schwarz satiniertem Glas. Der Stadtmarketingverein hat die Restaurierung und auch die Kosten dafür übernommen. Am Donnerstag, 12. September, 15 Uhr, wird die Uhr offiziell an die Bevölkerung übergeben.

Als die Uhr Anfang des Jahres endgültig den Zeitgeist aufgab, ging ein Aufschrei durch die dort lebende Bürgerschaft. Dabei griff hier bereits seit vielen Jahren kein Rädchen mehr korrekt ins andere. Zu schnell zu langsam oder oft auch gar nicht mehr klickten sich die Zeiger über das Ziffernblatt. Etliche kostenintensive Reparaturen wurden fällig, um die Mechanik immer wieder in die Spur zu bringen. Eine nachhaltige Besserung jedoch war nicht in Sicht.

Schade fand das auch die ehemalige Gemeinderätin Carmen Probst, die in der Südstadt aufgewachsen ist und sich für den Erhalt der Uhr stark gemacht hatte. Für sie war der Uhrturm ein "Treffpunkt von Generationen", der voller emotionaler Erinnerungen ist und auch wenn in Sachen Zeitangabe längst kein Verlass mehr darauf war, könne man keinesfalls auf den "Südstadtkompass" verzichten.

Doch wer soll die teure Rekonstruktion bezahlen? Von Kosten zwischen acht- und zehntausend Euro war damals die Rede. "Wir machen das", entschied der Stadtmarketingverein am 27. Februar und erklärte das Vorhaben zum Jahresprojekt. Bei einer Ortsbesichtigung wurde deutlich, dass der Zahn der Zeit auch an der Konstruktion nagte, beziehungsweise rostete. Ein Gesamtkonzept musste her. Die Leitung der Baumaßnahme übernahm Vorstandsmitglied und Architekt Gunter Schwarz.

Froh sind die Mitglieder, dass man für die meisten Arbeiten örtliche Unternehmen oder aus der näheren Umgebung fand, die dem Verein auch preislich sehr entgegenkamen. Summa Summarum würden die Gesamtkosten eigentlich bei rund 20.000 Euro liegen, aber welche Gelder da wirklich aus der Vereinskasse fließen müssen, steht derzeit noch nicht fest. Marcel Gencgel vom Verein ist froh, dass es gelungen ist, den "stadtbildprägenden Uhrturm" in seiner Originalität zu erhalten.

Fundament und Metallkonstruktion sind neu, Ziffernblatt und Zeiger alt, aber frisch poliert. Auf dem Corpus wird zunächst für die Gartenschau 2021 geworben, danach könnte man die Flächen frei vermieten. Gut ist, dass die Räder des modernen Uhrwerks nicht mehr batteriebetrieben, sondern übers Stromnetz ineinander greifen, sodass es kaum zu Störungen kommen kann. Gencgel: "Die läuft und läuft und läuft."