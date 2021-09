Eppingen-Adelshofen. (jubu) Weil sich mehrere Ziegel lösten und auf die Straße stürzten, mussten in der vergangenen Woche Bauarbeiter samt Kran anrücken, um das Dach der evangelischen Kirche in der Hilsbacher Straße wieder instandzusetzen. Mitarbeiter des Pfarramts hatten die Schäden kurz zuvor entdeckt. "Nachdem die Schieferziegel mehrfach heruntergefallen waren, hat sich ein Mitglied des Kirchen-Gremiums, der selbst Bauingenieur ist, um die Organisation der Reparatur gekümmert", erklärte Silke Plutowsky, die Vorsitzende des Kirchengemeinderats auf RNZ-Nachfrage.

Eine Drohne fertigte Luftbilder an, um die Schäden zu dokumentieren. Derweil rätselt man im Kirchenkreis wie alt das Dach denn eigentlich ist. "So genau weiß das keiner", merkt Plutowsky an. Die letzten Arbeiten dürften schon etwas her sein, ist man sich sicher.