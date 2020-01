Eppingen. (apo) Diana Kunz kandidiert für das Bürgermeisteramt der rund 4000 Einwohner starken Nachbargemeinde Zaberfeld, die idyllisch am westlichen Ende des Zabergäus liegt. Die 47-Jährige lebt mit ihrer Familie in Eppingen und hat einen volljährigen Sohn. Nach ihrer Ausbildung und dem Studium war sie als Standesbeamtin in der Gemeinde Kirchardt tätig, bevor sie 1996 in die Eppinger Verwaltung wechselte. Seit sechs Jahren leitet die Diplom-Verwaltungswirtin dort den Geschäftsbereich Infrastruktur und Liegenschaften.

Oberbürgermeister Klaus Holaschke wünscht Kunz viel Erfolg, bedauert aber gleichzeitig auch den Verlust einer "sehr kompetenten" Mitarbeiterin. Sollte sie die Wahl gewinnen, verliert die Fachwerkstadt bereits zum zweiten Mal einen leitenden Angestellten an das Bürgermeisteramt in Zaberfeld.

Neun Jahre saß dort Thomas Csaszar auf dem Chefsessel. Auch er war zuvor im Eppinger Rathaus tätig, in dem er viele Jahre das Schul- Kultur- und Sportamt leitete. Nachdem er im vergangenen Jahr, gemeinsam mit drei weiteren Bewerbern, seinen Hut für die Bürgermeisterwahl in Brackenheim in den Ring warf und am 1. Dezember mit über 94 Prozent der Stimmen gewählt wurde, wird er seine neue Stelle zum 1. März antreten.

Seiner Nachfolgerin hinterlässt Csaszar ein gut bestelltes Feld. Zaberfeld ist schuldenfrei und verfügt bereits jetzt schon über eine recht gute Infrastruktur. Ein neues Pflegeheim mit angeschlossenem betreuten Wohnen wird in Kürze eröffnet und ein weiterer Kindergarten gebaut. Ebenso hat der scheidende Bürgermeister mit seinem Team bereits ein Gemeindeentwicklungskonzept auf den Weg gebracht. Letzteres bildet die Grundlage, um in Förderprogrammen wie dem Landessanierungsprogramm aufgenommen zu werden.

Gerade hier könnte Kunz punkten. Durch ihre bisherige Tätigkeit verfügt sie nicht nur über Erfahrungen im Baurecht, sondern ist außerdem im Bereich des Fördermittelmanagements gut vernetzt. In Zaberfeld will sie Begonnenes fortsetzen, die Innenstadtentwicklung weiter voranbringen, die Infrastruktur, insbesondere die hausärztliche Versorgung, weiter ausbauen und leer stehenden Wohnraum wieder einer Nutzung zuführen. Außerdem liegt ihr der Zuzug von jungen Familien am Herzen. Wie aus der Verwaltung zu erfahren ist, endet die Bewerberfrist am 3. Februar. Der Wahltermin wurde auf den 1. März festgelegt.