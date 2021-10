Von Armin Guzy

Eppingen. Die Musikschule Eppingen (MusE) will sich in den kommenden vier Jahren neu ausrichten, will mehr Personal fest anstellen und in absehbarer Zeit auch die Unterrichtsgebühren erhöhen. Denn ohne diese Maßnahme sehen das Leitungsduo, aber auch die sechs beteiligten Kommunen, düstere Zeiten auf die "Muse" zukommen. Nicht erst seit der Pandemie hat die Schule mit Kündigungen von Lehrkräften und – gegen den Landestrend – auch mit sinkenden Schülerzahlen zu kämpfen. Und darunter leiden auch die örtlichen Musikvereine.

Um das Ruder herumzureißen und die Zukunft der unisono als wichtige kulturellen Einrichtung gelobten "Muse" zu sichern, sind die Trägerkommunen Eppingen, Gemmingen, Ittlingen, Kirchardt, Sulzfeld und Zaberfeld offenbar bereit, tiefer in ihre Kassen zu greifen. Das wurde am Donnerstag bei einer Pressekonferenz im Eppinger Rathaus deutlich: Sönke Brenner, Leiter des Geschäftsbereichs Bildung und Kultur bei der Fachwerkstadt, nannte die Schule "die musikalische Ausbildungsstätte in Eppingen und Umgebung " und berichtete von einem "durchgehenden Konsens" in den Mitgliedsgemeinden bei der Unterstützung der Neuausrichtung, der zunächst nicht-öffentlich signalisiert worden sei. In den kommenden Wochen werden sich die sechs Kommunalgremien nun nochmals öffentlich damit auseinandersetzen.

Der Zuschuss der Kommunen macht derzeit noch rund elf Prozent des "Muse"-Budgets aus, soll im kommenden Jahr aber auf 37 Prozent erhöht werden. Mit dem zusätzlichen Geld sollen Anfang 2022 drei Lehrkräfte fest angestellt und Honorarkräfte besser bezahlt werden.

Denn das ist das Kernproblem: In den vergangenen fünf Jahren haben 30 Musiklehrer gekündigt, zumeist weil sie anderswo eine Festanstellung und damit eine solidere Zukunftsplanung bekommen haben. Weil 16 von ihnen im Bereich Blasmusikinstrumente unterrichteten, schlägt diese Fluktuation ziemlich direkt und schnell auch auf die Musikvereine durch, mit denen die "Muse" seit Jahren zum gegenseitigen Nutzen kooperiert. "Den Vereinen fehlt dann der Nachwuchs", sagt Adrian Fischer. Für den Klavierlehrer, der im September 2020 gemeinsam mit seiner Frau Carolin die Leitung der "Muse" übernommen hat, ist es daher wichtig, ein stabiles Kollegium aufzubauen und die Personalstruktur schrittweise, aber grundlegend bis zum Jahr 2025 zu ändern. "Wir haben da einen großen Nachholbedarf", stellt Brenner fest, was sich statistisch eindrucksvoll belegen lässt: In den Musikschulen in Baden-Württemberg sind durchschnittlich 64 Prozent der Lehrkräfte fest angestellt, in Eppingen nicht einmal drei Prozent – von den 36 Unterrichtenden sind 35 Honorarkräfte. Es gehe bei der Neustrukturierung auch darum, konkurrenzfähig zu sein, sagte Fischer. Und dann gibt es noch den hohen Gütestandard des Verbands deutscher Musikschulen, dem auch die "Muse" angehört, und der Verband habe ebenfalls eine neue Struktur gefordert, berichtete Simone Körner, die ehrenamtliche Vorsitzende des Musikschulvorstandes.

Mit dem neuen Konzept "Muse" -25" will sich die Musikschule aber auch besser an die Veränderung der allgemeinen Bildungslandschaft anpassen, vor allem an die zeitlichen Verschiebungen infolge der Ganztagsbetreuung, und außerdem die Kooperationen mit Schulen und Kindergärten weiter ausbauen. Zudem werden mehr Konzerte in Eppingen und Umgebung angestrebt. Und: "Wir müssen aktiv an die Schulen rangehen", sagte Fischer.

Neben den Zuschüssen der Mitgliedskommunen, des Landkreises und des Landes finanziert sich das derzeit 580.000 Euro große Budget vor allem aus den Unterrichtsgebühren. Dass diese nicht unangetastet bleiben werden, räumte Fischer ein. Die Mitgliedskommunen kämen der "Muse" in Zeiten angespannter Haushalte entgegen, was nicht selbstverständlich sei. Dass auch die Musikschule ihrerseits "einen großen Schritt auf die Kommunen zu macht, um mitzufinanzieren, ist unausweichlich", sagte Fischer. Wann und um wie viel die Beiträge steigen werden, stehe aber noch nicht fest. Angestrebt ist, dass der Etat zu rund 50 Prozent über die Einnahmen gedeckt wird.

Derzeit werden an der "Muse" etwa 600 Musikbegeisterte in 31 Fächern unterrichtet – vom drei Monate alten Kleinkind bis zum Senior. Außerdem werden hier auch Gymnasiasten auf ihr Musik-Abi vorbereitet und besonders Talentierte auch auf die Aufnahmeprüfung an einer Musikhochschule.

Dieses breite Angebot steht nicht zur Disposition, wie Sulzfelds Bürgermeisterin Sarina Pfründer und ihr Gemminger Amtskollege Timo Wolf beim Pressegespräch bekräftigten. Die höheren Zuschüsse seien "ohne Frage ein großer Schritt", sagte Pfründer, aber letztlich nähere sich die "Muse" damit nur dem Landesdurchschnitt. Wolf wiederum warf einen Blick zurück auf die Anfänge 1979 mit damals noch vier Gemeinden als Träger und einem Pro-Kopf-Zuschussmodell. Er erinnerte daran, dass die Kommunen ihre Räume der "Muse" kostenlos als Außenstellen überlassen und sagte dies auch für die Zukunft zu. In seinem Gemeinderat habe es jedenfalls keine großen Diskussionen darüber gegeben, die Erhöhung mitzutragen.

Dass die "Muse" auch auf andere Unterstützer zählen kann, bewies Uwe Volz im Anschluss: Der Leiter der Eppinger Volksbank-Filiale wird in der Bank 100 Gutscheine für Probestunden an der "Muse" auslegen, jeder im Wert von 17 Euro.