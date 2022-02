Der Bürgerbus fährt auf Anfrage bald auch in die Ortsteile. Am Montag beginnt der Probebetrieb. Foto: Armin Guzy

Von Armin Guzy

Eppingen. Rohrbach hat Masern. Elsenz auch. Und die restlichen vier Eppinger Ortsteile ebenfalls. Viele kleine rote Punkte sprenkeln die Karten der Dörfer und markieren damit den Aufbruch in ein neues Nahverkehrszeitalter "auf dem Land": Die rund 300 Punkte sind "virtuelle" Haltestellen des Eppinger Bürgerbusses, der ab kommendem Montag erstmals auch die Ortsteile ansteuert, und zwar neudeutsch "on demand", also je nach Bedarf und auf Abruf. Damit wird der Bürgerbus noch ein wenig bürgernäher.

20 Monate nach dem offiziellen Start und mit inzwischen weit mehr als 10.000 Fahrgästen als Referenz startet der Verein den Probebetrieb, der, geht es nach dem Willen von Initiator und Bürger-bus-Geschäftsführer Lothar Schlesinger, am besten schleichend in einen Dauerbetrieb übergehen sollte.

"Dranbleiben, bis es bei den Leuten im Kopf ist", diese Strategie war schon beim Busbetrieb in der Kernstadt erfolgreich. Er fährt während der Hauptverkehrszeiten stündlich und ist seit Monaten eine verlässliche Ergänzung und zugleich Teil des regulären Nahverkehrs – allerdings mit zwei wichtigen Unterschieden: Die Fahrer arbeiten allesamt ehrenamtlich und ohne Aufwandsentschädigung, und die (meist nicht als solche markierten) Haltestellen sind an markanten Stellen so verteilt, dass sie fast immer weniger als 100 Meter von der Haustür des Fahrgasts entfernt sind. Sofern es der Verkehr zulässt, halten die Fahrer außerdem auch auf Handzeichen. Fahrten ohne Passagiere gibt es inzwischen nur noch ausnahmsweise und das trotz Corona.

Derzeit ist der Verein auf Werbetour in den Ortsteilen, also dort, wo die erhofften neuen Fahrgäste leben, die bislang nicht vom Bürgerbus profitieren konnten. Die Resonanz am vergangenen Samstag in Rohrbach sei sehr groß gewesen, berichtet Schlesinger, und die erste Tour am Montag bereits fast ausgebucht. Ebenso wichtig aber ist, dass bei den Ortsterminen neue potenzielle Fahrer auf den Verein aufmerksam werden. In Rohrbach hat das geklappt: Von fünf Interessierten hätten bereits drei fest zugesagt.

Das ist auch dringend nötig, denn mit den derzeit 26 Fahrern lässt sich das neue Angebot tatsächlich nur im Probebetrieb stemmen. Die Zahl der Engagierten reicht aus, damit bei den bisherigen beiden Kernstadt-Routen "niemand überfordert ist", sagt Schlesinger, aber für einen dauerhaften Betrieb des "Bürger-Ruf-Mobils", wie die Ortsteilanbindung getauft wurde, braucht der Verein etwa doppelt so viele Freiwillige, also rund 50. Am Donnerstag wird Schlesinger den Gemeinderäten über den aktuellen Stand berichten und hofft auf deren Wirkung als Multiplikatoren, zumal die Anbindung der Ortsteile auch als "Gartenschau-Shuttle" gedacht ist.

Möglich ist die Expansion auch nur, weil Oberbürgermeister Klaus Holaschke und der Gemeinderat hinter dem Projekt stehen und weil der Verein, wie mehrfach berichtet, zunächst mit einem gebrauchten Fahrzeug gestartet war. Nachdem im vergangenen August ein neuer Bus geliefert und auf den Namen "Emil 2" getauft war, diente "Emil 1" lediglich noch als Ersatzfahrzeug. Nun aber wird er reaktiviert und auf Anforderung immer montags, mittwochs und freitags zwischen Rohrbach, Richen, Elsenz, Adelshofen und Eppingen und dienstags, donnerstags und samstags zwischen Mühlbach, Kleingartach und Eppingen pendeln. Einzige Bedingung: Die Fahrgäste müssen ihre Fahrt spätestens am Vortag bei ihrer jeweiligen Verwaltungsstelle zu den Öffnungszeiten per E-Mail oder per Telefon anmelden. Einziger Knackpunkt: Fällt einer der beiden Busse beispielsweise wegen einer Reparatur aus, haben immer die beiden Kernstadtlinien Vorrang. Gebuchte Ortsteil-Touren müssen in diesem Fall abgesagt werden.

Der Aufwand für das neue Angebot ist groß: "Jede Tour wird individuell geplant", erklärt Schlesinger, derzeit würden die Mitarbeiterinnen der Bürgerbüros in der Bedienung des Web-Service-Programms geschult, mit dem die Fahrgastanfragen verwaltet werden. Eine Buchungs-App bleibt derzeit noch ein Traum.

Etwa 50 virtuelle Haltestellen sind in jedem Ortsteil über das ganze Dorf flächig verteilt. Es werden jeweils nur die Haltepunkte angefahren, für die Fahrtwünsche angemeldet wurden. In der Probephase werden in Richen, Rohrbach und Mühlbach Erfahrungen gesammelt; die weiteren Ortsteile sollen dann nach und nach einbezogen werden. Während der Testphase fahren die Fahrgäste kostenlos, Spenden werden aber gerne entgegengenommen. Später soll eine Fahrt regulär 2,50 Euro kosten, für Menschen im Alter ab 80 Jahren jedoch weiterhin gratis sein, ebenso für alle, die ein HNV-Ticket haben. So will der Verein sicherstellen, dass er den Bus- oder Taxiunternehmen keine Konkurrenz macht, aber dennoch den Sozialgedanken hochhält. Und dass der Bürgerbus auch eine Art rollender Begegnungsraum ist, hat sich längst herumgesprochen.

Info: Der Verein steht mit seinem Info-Stand und "Emil 1" am Donnerstag von 15 bis 18 Uhr vor der Verwaltungsstelle in Richen und am Samstag, 26. Februar, von 9 bis 12 Uhr beim Recyclinghof in Mühlbach. Weitere Infos nach E-Mail-Anfrage an info@buergerbus-eppingen.de