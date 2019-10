Von Armin Guzy

Eppingen. Prasselndes Tropfen-Stakkato auf den Schirmen, Pfützengeplätscher und gurgelnde Kanalschächte: Die ersten Konzerttöne steuert die Natur bei. Und sie wird den ganzen langen Abend über unermüdlich die Hintergrundmelodie liefern. Es ist Samstagnacht, und "Jazz in der Altstadt" hat den Blues.

Aber was für einen! Druckvoll und anziehend hallt er bis weit nach Mitternacht aus der Alten Universität durch die Altstadtstraße. Und auch gegen die rockig-funkigen Klänge aus der Lkw-Werkstatt der Palmbräu hat die Regensonate keine Chance. Vielleicht sind es diesmal etwas weniger Besucher als sonst, aber die, die gekommen sind, sind begeistert von Stilvielfalt und Können der sechs Gruppen. Zum 20. hatten die Organisatoren, Michael Mairhofer und Günter Brenner, ein "Best of" versprochen - und Wort gehalten.

So verschieden die Stile, so unterschiedlich auch der Umgang mit den Widrigkeiten der Natur: Während die "Ole Frimer Band" in der Uni und "Cobody" in der Werkstatt das Prasseln einfach übertönen, sperren es die anderen Formationen schlicht aus. Wie in der Katharinenkapelle. Draußen, unter dem durchgeweichten Zeltdach, würden die Frauen der katholischen Kirche ja gerne ein paar Gäste bewirten. Aber es kommen kaum welche. "Das wird heut’ nix", sagt Barbara Baumann missmutig. Zudem fehlt ihr auch noch die musikalische Unterhaltung: "Wir hören nichts, die spielen zu zart." Und tatsächlich: Drinnen flüsterleise-weich der Anschlag auf dem frisch gestimmten Klavier, sanft und schnell wie Schmetterlingsflügel die Finger auf den Gitarrensaiten, dezent der Kontrabass: Das "Susan Weinert Rainbow Trio" bittet darum, nach der Pause die Fenster zu schließen. Was hier geboten wird, ist konzertanter Jazz mit einer Gitarristin, die zu den besten der Welt zählt. Ein Tremolo mit dem Ringfinger - wäre der Wind draußen doch nur ebenso mild, schmeichelnd und erfrischend wie beim Stück "Herbstwind" drinnen. Viele genießen die Harmonie mit geschlossenen Augen. Dabei kann Weinert auch ganz anders: 17 Jahre liegt ihr letzter Auftritt in Eppingen zurück, damals noch eher unbekannt und mit E-Gitarre. "Wir waren ziemlich laut damals", erinnert sich ihr Ehemann und Kontrabassist Martin. Heute muss man die Fenster schließen, weil’s draußen laut und drinnen feinsinnig ist.

Kammermusikalisches auch im alten Wachlokal: "Eleanor Rigby" von den Beatles, adaptiert und transformiert in ein Stück für Gitarre, Querflöte und Kontrabass. Zum Dahinschmelzen. Auch hier ist mit Thomas Langer ein Gitarrenvirtuose am Werk. Viele locker-leichte Soli und einige Folk-Passagen später lauschen manche Zuhörer noch immer andächtig, machen sich erst gar nicht auf zu einer anderen Spielstätte und sitzen die Pause einfach aus.

Damit verpassen sie dann Viviane de Farias, die im Wirtskeller St. Georg mit ausdrucksvoller, variabler Stimme den Bossa Nova ihrer Heimat Brasilien zelebriert Und dabei auch mal von der kleinen Bühnen hüpft, weil es dort zu eng ist, um ganzen Körpereinsatz zu zeigen. Seit 30 Jahren lebt sie in Deutschland, inzwischen in Karlsruhe. "Ich habe den Herbst schätzen gelernt", verrät sie, und auch die Erkenntnis "Es isch, wie es isch". Dann aber singt sie doch lieber von "Summer", nutzt ihre warme Stimme zwischendurch als Rhythmusinstrument, und man möchte einfach mittanzen. Gruppe und Spielort passen.

Gut gewählt auch der Palmbräu-"Ahnenkeller" für die "Friday Night Club Band". Die Hausband des Jazzkellers Frankfurt eröffnet den Altstadtjazz mit souligem Sechzigerjahre-Sound und eigenen Stücken. Es geht entspannt zu, den Zuhörern gefällt’s, der Ahnenkeller bleibt lange gut besucht, was sonst nicht immer so ist.

Der Geschmack der Masse aber wird an diesem Abend in der Lkw-Werkstatt und in der Uni bedient. Das für ein Jazz-Konzert eher unübliche "Könnt ihr noch?" von "Cobody"-Schlagzeuger Erwin Ditzner ist offensichtlich nur eine rhetorische Frage ans Publikum. Äußerst spiel- und experimentierfreudig fesselt das Trio seit dem ersten Gitarrenriff die Zuhörer. Rockklassiker, auf hohem Niveau neu interpretiert, das zieht. Die Hammond-Orgel, eine der drei Tasteninstrumente von Jo Bartmes, bringt bei "Riders on the storm" dann doch den Regen in die Halle, später pfeift er virtuos, während seine Finger über die Tasten wirbeln und der Drummer selbst mit dem Stiefelabsatz das Schlagzeugfell bearbeitet. Kosho, der Gitarrist der "Söhne Mannheims" unternimmt mit dieser Formation einen gelungenen Ausflug in die Welt des Jazz - auch mit selbst geschriebenen Stücken, die beim Kasatschok auch mal fast Punk-Charakter haben. Die Werkstatt bleibt bis zuletzt bestens gefüllt.

Mit der "Ole Frimer Band" haben Mairhofer und Brenner nicht nur Stars aus Dänemark verpflichtet, sondern auch den früher oft geforderten Blues ins Konzertprogramm eingebaut. Den Publikumsreaktionen zufolge dürfte es nicht das letzte Mal gewesen sein.

Die ungewöhnliche Anschlagtechnik von Gitarrist und Sänger Frimer erzeugt ebensolche Töne, der Bassist brilliert auch beim Beatboxing und die ganze festivalerfahrene Band lässt es in der Alten Uni bis weit nach Mitternacht richtig krachen, aber mit Anspruch. "There’s a new sound born in music every day", singt der weit über 60-jährige Frimer - jeden Tag wird in der Musik ein neuer Klang geboren -, und tritt den Beweis an, der an diesem Abend auch gleich für’s nächste Live-Album mitgeschnitten wird.

Und während draußen immer mehr Schirme ans Geländer gehängt werden, weil in der Uni für wirklich nichts mehr Platz ist, packen die Frauen vor der katholischen Kirche dann doch noch zufrieden zusammen. "Besser als gedacht", sagt Baumann zum Schluss, und auch Brenner und Mairhofer strahlen. Das miese Wetter hat zwar ein paar Besucher gekostet, aber die Strahlkraft der Veranstaltung hat auch im 20. Jahr weiter zugenommen. "Die Leute kommen trotz des Dreckwetters selbst aus Ludwigsburg", freut sich Mairhofer. "Absolute Master-class", kommentiert auch Hagen Schulz aus Angelbachtal, "und für das Geld sonst nirgends zu haben. So was bräuchten wir bei uns auch."