Von Armin Guzy

Eppingen. Auch wenn das Thema unter dem Tagesordnungspunkt "Sonstiges" behandelt wurde: Der Wasserverbrauch von Landwirten, aber auch der Kommune und der Bevölkerung, hat am Dienstag erneut eine längere Debatte ausgelöst. Es ist ein Thema, das zunehmend an Bedeutung gewinnt, und bei dem sich die Fronten schnell zu verhärten drohen. Oberbürgermeister Klaus Holaschke mühte sich mehrfach, die Diskussion "weg vom Einzelfall, hin zum Gesamtzusammenhang" zu lenken, machte aber auch klar, dass die aktuelle Angelegenheit erst der Anfang sein könnte: "Wir müssen die Diskussion führen, wie wir mit dem Klimawandel umgehen", sagte er. Die Kommune wird sich nun nach mehrheitlichem Votum Experten an die Seite holen, die dem Gremium erklären, wie es um den Wasserhaushalt unter dem Eppinger Boden bestellt ist. Dann sollen gegebenenfalls weitere Maßnahmen folgen.

Eine Anfrage der SPD-Stadträte Hartmut Kächele und Michael Mairhofer hatte das Thema bereits vor der Sommerpause aufs Tapet gebracht. Sie wollten von der Stadtverwaltung wissen, wie sich die Wasserentnahme eines Landwirtes aus dem Tiefbrunnen im Gewann Bräunling auf die öffentliche Trinkwasserversorgung auswirkt.

Hintergrund ist ein Vertrag zwischen dem Landwirt und dem Zweckverband "Wasserversorgungsgruppe Oberes Elsenztal", dem der Gemeinderat vor fast genau einem Jahr mit knapper Mehrheit und nach einer hitzigen Diskussion zugestimmt hatte. Darin ist festgeschrieben, dass der Landwirt zur Bewässerung seiner Felder zehn Jahre lang günstiges "Rohwasser" aus dem Brunnen des Zweckverbandes auf seine Felder leiten darf, allerdings nur so lange die öffentliche Wasserversorgung sichergestellt ist. Ein Rechtsanspruch auf Wasserentnahme ist ausdrücklich ausgeschlossen. Zuvor hatte der Landwirt vergeblich versucht, einen eigenen, ausreichende funktionsfähigen Brunnen zu bohren. Seinen jährlichen Bedarf gab er damals mit maximal 80.000 Kubikmeter an – eine Menge, die dem durchschnittlichen Jahresverbrauch von etwa 430 Vier-Personen-Haushalten entspricht. Insgesamt dürfen aus dem Tiefbrunnen fast 360.000 Kubikmeter gezapft werden; der Verband benötigt ihn nach Angaben von Geschäftsführer Jürgen Fischer lediglich für die Ersatz- und Spitzenversorgung. Selbst im Trockensommer 2018, also vor Vertragsabschluss, seien nur 4000 Kubikmeter entnommen worden. "Wir beobachten die Messdaten genau", sagte Fischer. Die Messdaten bewegen sich auf dem Niveau der Vorjahre.

Anders sieht es bei den drei Hilsbach-Quellen aus, die jedoch nicht mehr für die öffentliche Wasserversorgung genutzt werden. Dort ist die Gesamtfördermenge von 6,1 Liter pro Sekunde im Jahr 2010 auf inzwischen 2,1 Liter drastisch gesunken.

Das Problem: Der Wasserhaushalt im Untergrund ist komplex, die Beziehungen der Quellen und grundwasserführenden Schichten sind nur von Experten messbar. Solche will die Gemeinde nun zurate ziehen. OB Holaschke versprach eine "Analyse auf breiter Basis", die allerdings zulasten der Stadtkasse gehen wird. Während Kächele die landwirtschaftliche Wasserentnahme als "exemplarisch" anführte und erfolgreich ein hydrogeologisches Gutachten beantragte, verwahrten sich andere Stadträte gegen eine Verallgemeinerung. Auch die Kommune selbst verbrauche viel Wasser, erinnerte Anton Varga (CDU), und auch Stichworte wie Sportplatzbewässerung, Privatpools und Waschstraßen fielen. Peter Wieser (Grüne) sieht gar "ein Dilemma auf uns zurollen, wenn man (landwirtschaftliche) Produkte aus der Region will. Es gibt da viele Für’s und Wider’s." Reinhard Keller (CDU), selbst Landwirt, erinnerte daran, dass die Kommune laut Vertrag "jederzeit reagieren kann", und Mairhofer stellte klar, dass es ihm um allgemeingültige Erkenntnisse für die Gemarkung Eppingen gehe. "Wir sind alle verantwortlich", sagte er, "es müssen neue Wege auch im Dialog mit den Verbrauchern gefunden werden. Wir müssen unser Verhalten ändern."

Oberbürgermeister Holaschke merkte an, dass auch andere Landwirte anfragen und das Thema Wasserentnahme auch in den Zweckverbandsgemeinden Ittlingen und Kirchardt aufschlage. Zumindest für Ittlingen wurden entsprechende Hinweise in den vergangenen Tagen auch von RNZ-Lesern geäußert. Wieser kritisierte zudem die "momentan noch laxen Bedingungen für Tiefbrunnenbohrungen", und auch Holaschke bekannte: "Wir haben zu wenig Einblick in die Genehmigungspraxis der Unteren Wasserbehörde."