In mehreren Containern und unter Polizeibegleitung wurden im Februar 2014 die Chemikalien abtransportiert, die ein Rohrbacher mutmaßlich gestohlen und in mehreren Gebäuden mitten im Ort, auch nahe Kindergarten und Grundschule, gelagert hatte. Darunter waren unter anderem 150 Kilogramm Zyankali, von dem schon 0,2 Gramm tödlich sind. Archivfoto: Armin Guzy

Von Armin Guzy

Eppingen. Der mutmaßliche Diebstahl von teilweise hochgefährlichen Chemikalien durch einen Eppinger wird nun doch vor dem Landgericht Karlsruhe aufgearbeitet. Viele haben fast nicht mehr daran geglaubt, liegt die Entdeckung der ihm zur Last gelegten Taten doch bereits mehr als sechs Jahre zurück.

Der damals im Stadtteil Rohrbach wohnende Chemielaborant soll bekanntlich (gemeinsam mit einem gesondert verfolgten Helfer) über mehrere Jahre hinweg tonnenweise verschiedene Chemikalien und auch Laborzubehör von seinem damaligen Arbeitgeber, dem renommierten Karlsruher Institut für Technologie (KIT), gestohlen und in mehreren Gebäuden in Rohrbach gelagert haben – darunter auch 150 Kilogramm hochgiftiges Zyankali (Kaliumcyanid) und weitere höchst gefährliche Stoffe. Für die mutmaßlichen Diebstähle soll er sich nun ab dem 2. Juni vor dem Landgericht Karlsruhe verantworten, sagte Richterin und Gerichtssprecherin Carolin Kley auf RNZ-Nachfracheimge. Bislang sind zwei Verhandlungstage angesetzt.

Zunächst äußerst lautlos war der Stein im Januar 2014 ins Rollen gekommen. Der Mann war bei einer offenbar gezielten Kontrolle mit Chemikalien ertappt worden, als er das KIT-Gelände verlassen wollte. Von der Öffentlichkeit zunächst unbemerkt, wurden anschließend nicht nur mehrere Gebäude in Rohrbach von der Polizei durchsucht, sondern es setzte auch eine groß angelegte Räumungsaktion der Behörden ein. Weil ein Teil der entdeckten, gut 10.000 unterschiedlichen Substanzen so brisant war – alleine mit dem Zyankali hätte man rechnerisch mehrere Hunderttausend Menschen töten können – und die Gesamtmenge an die 25 Tonnen ging, waren zur Bergung Spezialisten in Schutzkleidung und zum Abtransport der Stoffe mehrere Überseecontainer nötig.

Auch wenn mindestens ein Transport im Februar unter Polizeibegleitung in den Nachtstunden stattgefunden haben soll, wurden schließlich immer mehr Rohrbacher auf die Vorgänge und auch auf das große Spezialfahrzeug der KIT-Werksfeuerwehr vor dem Elternhaus des mutmaßlichen Diebes aufmerksam – und schnell wurde auch der Vorwurf an die Behörden laut, dass die Öffentlichkeit nicht ausreichend informiert werde.

Seither dümpelt die Angelegenheit vor sich hin. Das einzig halbwegs Beruhigende: Der Chemielaborant, der beim KIT eine Vertrauensstellung innehatte und als fachlich sehr versiert gilt, hatte offenbar nicht vor, irgendjemanden zu vergiften oder irgendetwas in die Luft zu jagen. Laut Angaben der Ermittler und auch nach Auffassung der Staatsanwaltschaft hat er wohl aus einer Art übersteigerter Sammelleidenschaft heraus gehandelt.

Einige Details hatte zuletzt Ende Februar 2018 die Verhandlung vor dem Verwaltungsgericht in Stuttgart ans Licht gebracht. Dort war der Fall aufgeschlagen, nachdem die Stadt das Elternhaus gesperrt und 12.000 Euro für ein Gutachten über eine mögliche Kontaminierung von Haus und Boden in Rechnung gestellt hatte. Der Hauseigentümer, der Vater des Mannes, wehrte sich dagegen gerichtlich. Prozessbeobachter berichteten damals, dass während der Verhandlung von mehr als vier Tonnen Stoffen die Rede war, die vom Gericht als "sehr giftig" klassifiziert wurden, und von weiteren elf Tonnen, die brandfördernd oder explosiv sind. Auch an der sicheren und fachgerechten Lagerung, von der anfangs die Rede war, kamen in diesem Prozess Zweifel auf. Das Verwaltungsgericht konnte am Ende kein Fehlverhalten der Stadt erkennen und wies die Klage auf Freigabe des Hauses ab.

Der Strafprozess gegen den Mann steht hingegen nach wie vor aus. Mit der ersten Anklageschrift der Staatsanwaltschaft Karlsruhe, die Ende 2016 eingereicht worden war, war das Landgericht in der Fächerstadt nicht einverstanden gewesen und hatte Nachbesserungen verlangt. Die neuerliche Anklage wurde im August 2018 erhoben – und sie wird in dieser Form nun, 22 Monate später, ab Juni wohl auch verhandelt. Zu den Verzögerungen sei es gekommen, weil Haftsachen vorrangig bearbeitet werden und der mutmaßliche Dieb schon vor Jahren aus der Untersuchungshaft entlassen worden war, hieß es immer wieder auf Nachfrage der RNZ. Außerdem sei der Fall sehr kompliziert und die Ermittlungen seien höchst aufwendig, betonte Erster Staatsanwalt Dr. Tobias Wagner jetzt im Gespräch erneut. Die Ermittlungsergebnisse sollen auf mehr als 3000 Seiten festgehalten sein.

Angeklagt ist der Rohrbacher wegen eines über mehrere Jahre fortgesetzten Diebstahls – ob das Gericht darin einen "besonders schweren Fall" mit höherem Strafmaß erkennen wird, bleibt abzuwarten. Auch die Staatsanwaltschaft werde sich erst nach der Beweisaufnahme festlegen, welches Strafmaß sie fordern wird, sagte Wagner. Die Gefährlichkeit der Stoffe, aber auch der Umfang der zur Last gelegten Tate, seien dabei entscheidend. Wagner: "Das ist eine ganz lange Liste."