Eppingen. (apo) Ein nächster Meilenstein für den Bürgerbus: Nach knapp 18 Einsatzmonaten stieg bereits der 10.000. Fahrgast ein. Damit haben sich die Zahlen innerhalb der zurückliegenden sechs Monate verdoppelt. Grund dafür ist nicht zuletzt der neue Niederflurbus, der einen leichteren Einstieg für Fahrgäste mit Rollatoren oder Kinderwagen bietet. Das Regierungspräsidium genehmigte jetzt zu den beiden Nord- und Südrouten eine weitere: Ab kommender Woche fährt jeden Mittwochvormittag im Halbstundentakt eine Ärzte-Linie. Startpunkt ist immer der Bahnhof. Die Zeiten sind auf die Busse aus den Teilorten und auf die der S-Bahn abgestimmt.

Das medizinische Versorgungszentrum in der Lohmühlstraße ist Fluch und Segen gleichermaßen: Gebündelte Kompetenz auf der einen, Abwanderung der Ärzte in den Ortsteilen auf der anderen Seite. Schwierig für die, die weniger mobil und auf den öffentlichen Nahverkehr angewiesen sind. Dieser fährt jedoch nur bis zum Bahnhof, und nur wenige sind so fit, dass sie die Wege zu Ärzten, Therapeuten oder auch Apotheken zu Fuß bewältigen können. "Schon vor einiger Zeit wurde der Wunsch nach einer Ärzte-Linie an uns herangetragen", begründet Geschäftsführer Lothar Schlesinger die Linienergänzung. Ziel ist es, damit die medizinische Versorgung für ältere Bürger zu sichern. In Pandemie-Zeiten gilt das aber besonders für die Wahrnehmung von Impfangeboten.

Während die normalen Linien mit dem neuen Bus bedient werden, startet der ältere Bus "Emil 1" pünktlich um 8.30 Uhr an der Bürgerbushaltestelle am Bahnhof. Erster Halt ist der Karlsplatz. Im dortigen Ärztehaus befinden sich mehrere Fachärzte und Therapeuten, aber auch Hörgeräteakustiker und eine Apotheke. Nächste Haltepunkte sind Palmbräu in der Rappenauer Straße, die Feuerwehr in der Wilhelmstraße sowie das alte Krankenhaus mit der hausärztlichen Gemeinschaftspraxis Dr. Linke und der physiotherapeutischen Praxis Frank-Baden. Über einen Halt in der Frauenbrunnerstraße geht es ins medizinische Versorgungszentrum in der Lohmühlstraße. Auf der Rückfahrt hält der Bus zusätzlich am Edeka, in der Brettener Straße sowie an Marktplatz und Bürgerhaus. Fahrtende ist um 12.30 Uhr am Bahnhof. Um die Fahrzeiten einhalten zu können, wird eine Terminvereinbarung in den Praxen empfohlen.

Schlesinger macht darauf aufmerksam, dass die Genehmigung für die Ärzte-Linie vom Regierungspräsidium vorerst nur bis Mai nächsten Jahres erteilt wurde: "Wir werden sehen, wie die Resonanz ist." Dabei geht es auch um die Wirtschaftlichkeit. Erwachsene zahlen pro Fahrt einen Euro, Kinder 50 Cent, über 80-Jährige und Behinderte mit Nachweis werden kostenfrei befördert. Das gilt auch für Fahrgäste mit gültiger Linienbus-Fahrkarte. Sollte sich das Angebot bewähren, kann man sich sogar vorstellen, es um einen halben Tag zu erweitern. Notwendig wäre dafür aber, dass sich weitere Fahrer für das Ehrenamt melden. Oberbürgermeister Klaus Holaschke lobte das "Gemeinschaftswerk als eine wichtige Initiative" in diesen schwierigen Zeiten: "Die Entwicklung ist ein Riesenerfolg."