Bauhofmitarbeiter haben bereits die Haltestellenschilder montiert. Am Montag geht der Eppinger Bürgerbus an den Start – ein Jahr früher als ursprünglich geplant. Foto: privat

Von Armin Guzy

Eppingen. (rnz) Die Haltestellenschilder sind montiert, der Bus ist vollgetankt, und die ehrenamtlichen Fahrer sehnen den Montag herbei. Dann geht der Eppinger Bürgerbus ganz offiziell an den Start – mehr als ein halbes Jahr früher als ursprünglich geplant. "Wir haben breiteste Unterstützung von der Stadt, sonst wäre das nicht möglich gewesen", freut sich der rührige Geschäftsführer und Initiator des Bürgerbus-Vereins, Lothar Schlesinger, kurz vor der ersten Fahrt.

Obwohl: So ganz neu sind weder Fahrbetrieb noch Fahrzeug. Bekanntlich hat der Verein bereits zum Weihnachtsmarkt und zur Oberbürgermeisterwahl die ersten Fahrgäste befördert – in einem gebrauchten Kleinbus, den die Stadt nach einer Eilentscheidung für rund 9000 Euro von der Gemeinde Denkendorf gekauft hatte. Am Montag aber wird’s nun amtlich, denn seit vorgestern liegt auch die vorläufige Liniengenehmigung des Regierungspräsidiums (RP) Stuttgart vor. Diese ist nötig, weil der Bürgerbus, der von der Stadt als Konzessionsnehmerin betrieben wird, künftig Teil des öffentlichen Nahverkehrsnetzes sein wird.

Als solchen können ihn Dauerkarten- oder Tageskarteninhaber sogar kostenlos nutzen. Die Gratismitfahrt gilt aber während der Einführungsphase, die, laut Schlesinger, mindestens bis Pfingsten dauern wird, ohnehin für sämtliche Fahrgäste. Erst danach wird für alle zwischen 15 und 79 Jahren ein Euro pro Fahrt verlangt; Fahrgäste im Alter von sieben bis 14 Jahren zahlen 50 Cent, alle anderen fahren immer kostenlos.

Und noch eine weitere Besonderheit macht den Bus attraktiv: das "Wink-und-Fahr-Prinzip", auf das Schlesinger besonders stolz ist. Denn dieses wurde vom RP zunächst sehr kritisch gesehen, drohte folglich zu kippen, konnte aber in mehreren Gesprächen dann doch durchgesetzt werden. Nun dürfen die Busfahrer mit amtlicher Genehmigung in Tempo-30-Zonen auf Handzeichen potenzieller Fahrgäste – oder Sonderwünsche der Fahrgäste – reagieren und den Bus dann auch zwischen den eigentlichen Haltestellen stoppen.

"Anhalten, aufnehmen oder aussteigen", fasst Schlesinger das Prinzip knapp zusammen, das den Fahrgästen einen besonderen Komfort bieten soll – und das von Montag bis Freitag und sogar bis Samstagmittag im Stundentakt. Auch Rollatoren oder Kinderwagen mit abnehmbarer Sitzschale kann der Bürgerbus aufnehmen, Rollstühle hingegen noch nicht. Die Vorrichtung dafür gibt es in dem umgerüsteten VW Crafter 35 Combi zwar, aber die Handhabung der Hebebühne ist kompliziert und dauert laut Schlesinger fast zehn Minuten.

Beim neuen Modell soll das einfacher werden. Dieses kann aber erst bestellt werden, wenn der Bewilligungsbescheid für den Zuschuss für ein neues Fahrzeug vorliegt. Da dieser immer erst im März oder April zugestellt wird, und erst dann ein Bus gekauft und umgebaut werden kann, hatte der Verein bei seiner Gründung nicht damit gerechnet, vor 2021 an den Start gehen zu können. Dank des gebraucht gekauften Busses konnte der ursprüngliche Starttermin aber um ein Jahr vorgezogen werden.

Daher freut sich Schlesinger auch, dass der Verein "fast schon ein Luxusproblem" hat: Inzwischen ist die Zahl der ehrenamtlichen Fahrer mit Personenbeförderungsschein auf 18 gestiegen; weitere acht Fahrer haben die Prüfung abgelegt, den Schein aber noch nicht erhalten. In jedem Fall aber reichen die Freiwilligen dicke aus, um den Betrieb selbst bei Ausfällen aufrechtzuhalten.

Jeder Fahrer chauffiert voraussichtlich zweimal pro Monat je einen halben Tag lang Fahrgäste durch die Eppinger Kernstadt. "Der Bürgerbus-Verein leistet mit seinem Einsatz einen wichtigen und wertvollen Beitrag, um den Öffentlichen Nahverkehr insgesamt aufzuwerten", freute sich auch Oberbürgermeister Klaus Holaschke über das Engagement der Fahrer und die verkehrstechnische Neuerung in Eppingen.

Info: Der Bus startet am 16. März ab 8.30 Uhr an der Haltestelle Edeka-Markt und verbindet die am Stadtrand liegenden Wohngebiete mit der Innenstadt, dem Rathaus, den Einkaufszentren, den Dienstleistungszentren, den kirchlichen und sozialen Einrichtungen, den Apotheken, den Ärzten und dem Bahnhof.