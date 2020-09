Eppingen. (apo) "Für viele geht ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung", sagte Oberbürgermeister Klaus Holaschke bei der offiziellen Freigabe des Baugebietes "Westlicher Pfaffenberg II". Rund 30 Gäste, darunter viele Familien mit Kindern, waren gekommen, um dabei zu sein, wenn das Band zerschnitten wird, dass sie vom Bau des eigenen Heims noch getrennt hat. Mit dabei waren auch Vertreter der planerisch tätigen Ingenieurbüros Willi Michel aus Sinsheim und der Ingenieurgesellschafft "IST" aus Wiesloch sowie der Firma Reimold, die die Erschließungsarbeiten (Holaschke: "Wie gewohnt reibungslos") ausgeführt hat.

Bürgermeister Peter Thalmann ließ es sich nicht nehmen, die zukünftigen Häuslebauer persönlich zu begrüßen: "So viele Bauwillige hier zu sehen, macht richtig Spaß." Nur zweieinhalb Jahre dauerten die Planungen. Bereits Anfang 2017 wurde das Areal westlich der Kolpingstraße, südlich der Klara-Schuhmann- und Max-Reger-Straße in seiner Eignung als Baugebiet untersucht. Dem städtebaulichen Entwurf hat der Gemeinderat einige Monate später zugestimmt. Der Finanzierungsbeschluss für die Erschließung erfolgte am 9. April 2019. Im Oktober begann die Gemminger Baufirma schließlich mit den Arbeiten, die inzwischen abgeschlossen sind.

Der Bedarf an Wohnraum steigt ständig und städtische Bauplätze sind überall Mangelware. Das neue Plangebiet hat eine Größe von rund einem Hektar. Daraus ergeben sich zwölf Bauplätze, von denen zehn von der Stadt verkauft wurden. Mit 260 Euro lag man beim Quadratmeterpreis um 20 Euro höher als im Baugebiet "Vogelsgrund II". In der einmonatigen Bewerberphase gingen 111 Anfragen ein. "Da konnten wir nicht alle zufriedenstellen", weiß auch Holaschke. Erstmals musste sich die Stadt bei der Vergabe an die Leitlinie zur EU-Rechtssprechung halten und konnte den Käufern deshalb keinen Einheimischenabschlag und keine Kinderkomponente gewähren.

Dass die Stadt kein einziges städtisches Grundstück mehr hat, zeige, dass Eppingen besonders für Familien immer beliebter wird. "Es wuselt nur so in der Stadt", sagt Holaschke und spricht damit ausnahmsweise mal nicht von den mit der Gartenschau in Zusammenhang stehenden Baumaßnahmen. So sollen im "Zylinderhof II" entlang der Adelshofer Straße auf einer Fläche von 2,2 Hektar 135 "bezahlbare" Wohnungen entstehen, in der Waldstraße errichtet die Paulus GmbH derzeit eine Anlage mit 29 Eigentumswohnungen, und auch in den Stadtteilen wurden in den letzten Jahren neue Baugebiete erschlossen.

Bevor man nach Durchschneiden des Absperrbandes zu einem kleinen Imbiss einlud, zitierte Holaschke aus Goethes Faust: "Hier bin ich Mensch, hier darf ich‘s sein." Allen, die jetzt bezüglich der Umsetzung ihrer Bauvorhaben in den Startlöchern stehen, wünschte er, dass sich das erfüllen möge, was sie sich erhoffen. Sein Dank galt dem Gemeinderat und seiner "Mannschaft im Rathaus" für die gute Zusammenarbeit sowie den Mitarbeitern des Bauhofes, die bei den Vorbereitungen zur feierlichen Freigabe kräftig angepackt haben.