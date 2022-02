Archäologische Rettungsgrabungen wie hier in Bonfeld verzögern und verteuern die Erschließung von Wohnbau- und Gewerbegebieten, sie bieten aber auch einen einmaligen und wichtigen Blick in die Vergangenheit. Symbolfoto: Armin Guzy

Eppingen. (guz) Die archäologische Rettungsgrabung im geplanten, etwa zwei Hektar großen Gewerbegebiet "Weststadt IV" wird fortgesetzt. Der Technische Ausschuss hat in seiner jüngsten Sitzung die dafür nötigen 95.000 Euro einstimmig bewilligt. Voraussichtlich im März soll es nun weitergehen – womit sich allerdings auch der Zeitplan für die Geländeerschließung verschiebt und die Grundstückskosten steigen.

Die Fachleute des archäologischen Dienstleisters "Archäograph – Melanie Zobl" hatten zwischen Juni und Dezember 2021 im Auftrag der Stadt und für 155.000 Euro Entlohnung bereits etwa zwei Drittel der Fläche untersucht – und dabei zahlreiche Funde gemacht. Offenbar hatten sich auf dem Areal, auf dem möglichst bald Betriebe kleiner und mittlerer Größe angesiedelt werden sollen, schon im 4. und 5. vorchristlichen Jahrhundert Menschen niedergelassen und wohlgefühlt. Für den heutigen Großraum Heilbronn, mit seinen fruchtbaren Böden und seiner guten Topografie, sind solche Funde zwar nichts wirklich Besonderes, für Eppingen allerdings schon. Eine so umfangreiche eisenzeitliche Siedlung war auf der Gemarkung bislang nicht bekannt.

Vermutlich reicht sie auch noch deutlich über das Plangebiet hinaus und dürfte daher auch noch die kommende Generation von Gemeinderäten beschäftigen, falls dereinst weitere Erschließungen anstehen sollten. Momentan aber zählen nur die Funde im Plangebiet. Und die waren so zahlreich, dass nun auch das restliche, bislang nur grob sondierte Drittel untersucht werden soll.

Dr. Andrea Neth, Gebietsreferentin für Archäologische Denkmalpflege beim Landesamt für Denkmalpflege, war mit ihrem Kollege Marco Schrickel vom Referat Operative Archäologie zur Sitzung gekommen und erläuterte dem Gremium die bisherigen Ergebnisse. Nahezu auf dem gesamten untersuchten Areal seien Funde aus der Jungsteinzeit und der Metallzeiten gemacht worden. Das sei "überaus interessant", und die Grabungsstätte biete die einmalige Chance, die Reste einer eisenzeitlichen Siedlung im Raum Eppingen freizulegen, denn "der Kraichgau gilt unter Experten", wie Neth anmerkte, "als archäologische Wüste". Der Grund: Der "schluffige", wenig erosionsbeständige Lößboden ist zwar sehr fruchtbar, wird aber vergleichsweise leicht vom Wind abgetragen oder vom Regen weggeschwemmt. Im Lauf der Jahrhunderte ist so viel Material verloren gegangen, das zuvor als schützenden Schicht über den Relikten lag – und damit oft auch die Relikte selbst.

Anders im untersuchten Areal: Die Archäologin zeigte den Ausschussmitgliedern Bilder von freigelegten Vorratsgefäßen aus der Jungsteinzeit, die einerseits über Handwerkstechniken Auskunft geben, andererseits aber auch Rückschlüsse über Ernährung und Nutztierhaltung zulassen. Die Standorte der damaligen Hütten und Häuser seien zwar wegen der Kraichgau-typischen Erosion meist nur rudimentär erhalten, in einem Fall aber wurde immerhin ein vollständiger Grundriss freigelegt. Und wer weiß, was das noch nicht untersuchte Drittel der Fläche an Überraschungen bereithält?

Die Anmerkung, dass die Grabung, deren Kosten später auf die Grundstücke umgelegt werden, die Erschließung nicht nur teurer macht, sondern auch verzögert, wischte Neth vom Tisch: Funde, die erst bei den Bauarbeiten gemacht werden, können zu einem Baustopp führen, und "das wäre natürlich nicht gut" und ebenfalls sehr teuer.

Dass nicht alle vom Sinn der Grabung respektive von deren Verlängerung überzeugt sind, ist bekannt. "Was verspricht man sich von der Geschichte", fragte CDU-Stadtrat Herbert Meixner mit kritischen Unterton, "haben wir hinterher ’was in der Hand?" "Ja! Aufschlüsse über Ihre Vorfahren", antwortet Neth. Sie bestritt nicht, dass Funde ins Lager nach Rastatt gingen, vieles aber auch im Boden bleibe: "Wir zerstören auch", sagte sie, "aber wir zerstören es dokumentiert." Bei Bedarf könnten Exponate jedoch für eine Ausstellung an die Stadt ausgeliehen werden.

Die Bürger hätten das Problem, dass man nicht sehe, wofür das viele Geld ausgegeben wird, merkte Hartmut Kächele (SPD) an. "Da muss mehr getan werden", sagte er und schlug vor, zumindest Schau- und Erklärtafeln aufzustellen. "So was muss nicht wirtschaftlich sein", unterstützte Michael Mairhofer (SPD) die Fortsetzung der Grabung – schließlich beginne die Eppinger Geschichte nicht erst mit dem Fachwerkbau. In der Fortsetzung der Ausgrabungen sieht er "eine Investition in die Erkundung unserer Herkunft. Das ist das Geld wert, weil es unser Geschichtsbild abrundet."

Bürgermeister Peter Thalmann kündigte am Ende der Aussprache an, dass Stadtarchivarin Petra Binder nach Abschluss des zweiten Grabungsabschnitts mit einer Zusammenstellung der Funde beauftragt werden soll. Die Zustimmung zum Auftrag für die zweite Grabung erfolgte am Ende einstimmig.