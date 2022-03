Von Armin Guzy

Eppingen. Moderne Maulwürfe kommen auch aus der Luft. Gerade steigt die kleine kamerabestückte Drohne auf, die den letzten Abschnitt des rund zwei Hektar großen Grabungsfeld am Rand der Eppinger Weststadt aus der Vogelperspektive fotografieren wird. Es ist aller Wahrscheinlichkeit nach das letzte Mal: Die bisherigen Funde sind eher spärlich und stehen in keinem Verhältnis zum Aufwand, weshalb die archäologische Rettungsgrabung in wenigen Tagen eingestellt werden wird. Es sei denn, der Boden gibt doch noch einen Schatz frei. "Wenn ’was Besonderes kommt, dann oft am letzten Tag", weiß Markus Ortlieb aus 22 Jahren Grabungserfahrung. "Dann müssten wir das noch mal überlegen."

Auch Dr. Andrea Neth verfolgt an diesem Donnerstagmittag den Aufstieg des kleinen Fluggeräts, das in Sekundenschnelle eine perfekte digitale Übersicht liefern wird. "Früher haben wir das alles von Hand auf Millimeterpapier gezeichnet", erinnert sich die Wissenschaftlerin, die heute Gebietsreferentin für Archäologische Denkmalpflege ist und die Grabungen im Landkreis Heilbronn beaufsichtigt. Etwas später betrachtet sie mit Ortlieb, ebenfalls Archäologe und Grabungsleiter eines privaten Dienstleisters, am Baucontainer die Funde der zurückliegenden Tage. Viele kleine Keramikscherben, Reste eines Tierschädels – mit Ausnahme eines deutlich jüngeren glasierten Bruchstücks alles etwa 2500 Jahre alt, aber dennoch nicht so bedeutend, dass eine weitere Grabung angezeigt ist.

​Ein Arbeiter legt eine Grube frei, die von den Kelten als Vorratslager genutzt wurde. Foto: Armin Guzy

Dabei waren die Erwartungen durchaus groß, nachdem im vergangenen Jahr im ersten Grabungsabschnitt viele Fundstücke aus der Eisenzeit freigelegt worden waren. Daher hatte das Landesamt für Denkmalpflege (LAD) entschieden, die Rettungsgrabung fortzusetzen, bevor hier voraussichtlich im Herbst die Erschließungsarbeiten für das geplante Gewerbegebiet "Weststadt IV" beginnen und danach alles unter neuen Firmengebäuden, Straßen und Parkplätzen verschwindet.

Ein spektakulärer Fund wäre etwa eine Fibel gewesen, also eine Gewandspange, oder auch ein Metallgegenstand, der die zweieinhalb Jahrtausende im Eppinger Boden überdauert hat. Oder auch eine Keramikscherbe aus grafithaltigem Ton: Das wäre für die Experten ein Beleg für eisenzeitliche Handelsbeziehungen zwischen dem heutigen Bayern, denn nur dort kommt solcher Ton vor, und dem Kraichgau.

Unzufrieden sind die beiden Archäologen dennoch nicht. Die bisherigen Funde belegen, dass hier schon im 4. bis 5. vorchristlichen Jahrhundert Menschen gesiedelt haben – wahrscheinlich auch schon früher, denn im südlichen Teil des insgesamt elf langgezogenen "Schnitte" umfassenden Grabungsfeldes wurde Schwarzerde gefunden, die auf eine jungsteinzeitliche Besiedelung hindeute, also etwa 5000 Jahre alt ist. Aber es sind eben nur Einzelfunde, die genaue Siedlungsfläche lässt sich damit nicht mehr bestimmen, zumal auch keine Grundrisse von Häusern entdeckt wurden. Was damals von Menschen als Holzpfosten in den Boden gerammt worden sein könnte, ist längst vergangen. Neth geht davon aus, dass hier großflächig verteilt zwar einzelne Hütten standen, aber kein wirkliches Dorf existierte. "Typisch für bäuerliche Landwirtschaft", beschreibt Ortlieb die Artefakte, die die Arbeiter bislang freigelegt haben.

Mitten auf dem Grabungsfeld ist eine fast kreisrunde Fläche markiert. Die Erde ist hier deutlich dunkler. Neth erkennt darin eine keltische Vorratsgrube, in denen wohl Getreide und Ähnliches gelagert war, das aber längst den Weg alles Organischen gegangen ist. Solche Gruben bergen zwar kaum außergewöhnliche Funde, sind für Archäologen aber dennoch sehr interessant: Wenn sie ausgedient hatten, wurden sie oft mit Abfall aufgefüllt, und dieser erlaubt Rückschlüsse auf die damaligen Lebens- und Essgewohnheiten und auf Nutztierhaltung.

Die Grabung hat nicht nur einen wissenschaftlichen, sondern auch einen praktischen Nutzen, über den sich auch Sybille Döngi von der Abteilung Stadtentwicklung freut. Denn es ist nach der Grabung nahezu ausgeschlossen, dass Arbeiter beim späteren Bau noch auf etwas stoßen, das zu einem Baustopp führen könnte. "D’runter kann nichts mehr sein", sagt Ortlieb und zeigt auf eine andere Vorratsgrube, in der ein Mitarbeiter gerade Schicht für Schicht die Erde abträgt. Der Mann steht quasi in einem Loch, das schon vor 2500 Jahren ein Loch war und es dank der Archäologen nun wieder ist. Kurzzeitig zumindest – bis die Funde daraus gesichert, nummeriert und datiert sind und das ganze Grabungsfeld dann wieder zugeschüttet wird.

Das wäre dann rund zwei Wochen früher, als ursprünglich geplant war. Was einen der Teilnehmer an der Expertenrunde zu der Bemerkung veranlasst, dass die viel zitierten Verzögerungen von Baugebietserschließungen oft gar nicht an den Archäologen lägen – die aber dennoch gerne zum Buhmann gemacht würden. Ob sich das frühere Grabungsende dann auch positiv auf die Stadtkasse auswirkt, die bislang mit 95.000 Euro für den zweiten Abschnitt kalkuliert, dürfte demnächst im Gemeinderat zu hören sein, in dem die Kosten wiederholt Thema waren.