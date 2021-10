Von Angela Portner

Eppingen. Ein "deutliches Zeichen gegen das Vergessen" nannte Oberbürgermeister Klaus Holaschke die Verlegung von 14 Stolpersteinen in der Stadt. Für Gidon Süßkind, der die Aktion vor drei Jahren angeregt hatte, war die feierliche Enthüllung ein "hochemotionaler und wichtiger Moment". Er war einer von sechs Ehrengästen, die als Vertreter der jüdischen Familien angereist waren, die während des Nationalsozialismus in der Fachwerkstadt gelebt hatten, bis sie vertrieben, deportiert, ermordet oder in den Selbstmord getrieben wurden. Als Zeichen der Mahnung und Erinnerung wurden vor ihren letzten Wohnstätten messingplattierte Pflastersteine mit ihren Daten eingelassen.

Yael Keller-Süßkind, ihr Lebensgefährte Moshe Gross sowie Dan und Gidon Süßkind (v.l.) sprachen an den Stolpersteinen, von denen an fünf Stellen insgesamt 14 verlegt wurden, als Angehörige der Familie Frank ein „Kaddisch“ – das wohl wichtigste Gebet des Judentums wird traditionell auch auf Beerdigungen gesprochen (großes Bild). Foto: Angela Portner

Es waren bewegende Momente: "Wir sind alle Kinder dieser Welt", sangen die Schüler der Selma-Rosenfeld-Realschule vor dem Haus in der Brettener Straße 21, in der die ersten Stolpersteine enthüllt wurden. Einige hatten als Zeichen des Respekts eine Kippa aufgesetzt. Gidon Süßkind, der mit vier Familienangehörigen aus Israel angereist war, ist ein Nachkomme der Familie Frank. Seine Urgroßmutter Sophie, ihre Töchter Betty und Martha sowie deren Cousin Ernst haben hier gelebt. Als er ihre Geschichte erzählte, brach ihm oft die Stimme.

Während seine Eltern bereits 1936 nach Israel auswanderten, schafften sie es nicht, den Nazischergen zu entkommen: Nach einem brutalen Überfall in der Reichspogromnacht konnte Sophie die Situation nicht mehr ertragen und sprang in den Tod. Martha wurde vergewaltigt und 1940 mit ihrem Mann Leopold Levi nach Gurs deportiert. Beide starben in Auschwitz.

Silke Döll, Schulleiterin der Selma-Rosenfeld-Realschule, zeigte sich "sehr glücklich", die Patenschaft über den Stein von Hans Bravmann übernommen zu haben. Schon als 14-Jähriger musste er die Brutalität der Eppinger Nazis erfahren: "Er hätte einer unserer Schüler sein können." Wie hat er sich bei all den Demütigungen wohlgefühlt?

Auch für den Vorsitzenden des Heimatvereins, Reinhard Ihle, bleibt ein großes "Warum?". In der Bahnhofstraße 1 erzählte er von Elsa und Leopold Dreifus. Als der Viehhändler im Mai 1939 starb, hat ihm sein Großvater eine Holzkiste gezimmert und ihn trotz Verbots auf dem jüdischen Friedhof beerdigt. Den damals verwehrten Grabstein hat ihm die Stadt 2019 gesetzt.

Katja Krämer-Friese war als Verwandte des Ehepaars Julius und Liesel Sternweiler aus Frankfurt angereist. Sie verhehlte in ihrer Rede vor ihrem Wohnhaus in der Fleischgasse 5 nicht, dass sie den Stolpersteinen des Künstlers Gunther Demnig "ambivalent" gegenübersteht. Die "allzu glatten Gedenksteine" würden leider oft übersehen und trügen kaum zur Auseinandersetzung mit den Opfern bei.

Auch Bertha und Simon Siegel gehören dazu. Sie wurden zunächst zum Umzug ins Armenhaus (Altes Spital) gezwungen und einige Monate später deportiert. Ihre Habseligkeiten, von denen Stadtarchivarin Petra Binder bei ihren Recherchen eine Liste gefunden hat, wurden versteigert – darunter silberne Löffel, Bettzeug, Möbel, Regenschirme und Brennholz. Beide Ehepaare überlebten die Lager in Gurs und Récébédou nicht.

Holaschke, Schirmherr des Stolperstein-Projekts, zitierte eingangs den ehemaligen Bundespräsidenten Richard von Weizäcker: "Wer die Augen vor der Vergangenheit verschließt, wird blind für die Gegenwart." Angesichts der vielen Gesangs- und Theaterbeiträge von Eppinger Schülern, die an den fünf Verlegestellen vorgetragen wurden, zeigte er sich "tief beeindruckt" von der Auseinandersetzung mit diesem unrühmlichen Teil der Stadtgeschichte. Er dankte nicht nur Elisabeth Hilbert vom Verein "Jüdisches Leben Kraichgau" sowie den Mitgliedern der Arbeitsgemeinschaft, sondern auch denen, die die Stolpersteine über eine Patenschaft mitfinanziert haben.

Am Ende fand die emotionale, aber vor allem würdevolle Veranstaltung einen hoffnungsvollen und fröhlichen Ausklang: Gemeinsam wurde das israelische Volkslied "Hevenu Shalom Alechem" gesungen und getanzt.