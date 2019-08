Epfenbach. (cba) Die Auseinandersetzung, die sich während der letzten Gemeinderatssitzung zwischen einem Bürger und Bürgermeister Joachim Bösenecker entwickelte und bei der der Bürgermeister handgreiflich geworden ist, ist nun ein Vorfall, mit dem sich die Staatsanwaltschaft beschäftigt.

"Der Fall ist bei der Staatsanwaltschaft Heidelberg", sagte Joachim Bösenecker auf RNZ-Anfrage, "sowohl ich als auch er haben Klage eingereicht". Das Ortsoberhaupt beruft sich auf "mehrere Paragrafen", die er ins Feld führe. Er zählt auf: Hausfriedensbruch, Verleumdung, üble Nachrede und Widerstand.

Bösenecker zitiert den Paragrafen 188 des Strafgesetzbuches, der die "üble Nachrede und Verleumdung gegen Personen des politischen Lebens" regelt. In diesem ersten Passus steht: "Wird gegen eine im politischen Leben des Volkes stehende Person öffentlich, in einer Versammlung oder durch Verbreiten von Schriften eine üble Nachrede aus Beweggründen begangen, die mit der Stellung des Beleidigten im öffentlichen Leben zusammenhängen, und ist die Tat geeignet, sein öffentliches Wirken erheblich zu erschweren, so ist die Strafe eine Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren." Absatz zwei bezieht sich auf den Tatbestand Verleumdung, die "unter den gleichen Voraussetzungen mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren bestraft" werde. Ob er den Bürger tatsächlich hätte anfassen dürfen, um seiner Aufforderung Nachdruck zu verleihen, werde nun die Staatsanwaltschaft oder das Amtsgericht klären, verdeutlicht Bösenecker und erklärt seinen Standpunkt: "Ich meine: Ja. Nach wie vor." Er habe das Hausrecht und damit die Befugnis, "jemanden rauszuschmeißen, wenn der Bogen überspannt ist". Bösenecker unterstreicht seine Überzeugung: "Das ist eines unserer Grundrechte."

Juristischen Beistand habe er nicht zu Rate gezogen, keinen Anwalt eingeschaltet. "Strafanzeige kann ich auch so stellen", betont der Bürgermeister. Umgekehrt habe ihm die Polizei mitgeteilt, der Bürger habe ebenfalls einen Strafantrag gestellt, gegen den Bürgermeister der Gemeinde Epfenbach. Das bestätigte auch Polizeisprecher Norbert Schätzle auf Anfrage der RNZ. "Wir werden sehen, was dabei herauskommt", meint Bösenecker nun. Dass der Vorfall die Bürgerschaft sehr beschäftigt habe, sei ihm bewusst. "Ich bin halt nicht das winselnde Weichei, das Räucherstäbchen anzündet, wenn so was passiert. Mit mir nicht."

Die besondere Krux an dem Vorfall: "Der Herr hätte überhaupt kein Rederecht gehabt", sagt der Bürgermeister. Denn der Bürger sei gar kein gemeldeter Einwohner der Gemeinde Epfenbach. Zwar wohne er hier, sei jedoch in einer Stadt außerhalb des Rhein-Neckar-Kreises registriert. "Das Bundesmelderecht sagt eigentlich, dass man seinen ersten Wohnsitz dort melden muss, wo man sich überwiegend aufhält und/oder seinen Lebensmittelpunkt hat. Üblicherweise ist der Erstwohnsitz dort, wo die Frau und die Kinder sind", meint der Bürgermeister.