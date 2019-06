E-Bikes können am Epfenbacher Rathaus betankt werden. De rService muss sich wohl erst noch rumsprechen. Foto: Christiane Barth

Epfenbach. (cba) Gut gemeint bislang, doch kaum genutzt und auch finanziell noch nicht in trockenen Tüchern ist die Ladestation für Fahrräder, die vor dem Rathaus seit dessen Fertigstellung auf leere Akkus wartet. Als Posten vermerkt wurde sie zumindest bei der Verschiebung der Investitionen ins kommende Jahr und taucht bei der Bildung von Haushaltsresten ganz oben auf der Liste auf.

Die Ausgaben von 6400 Euro sind als "Rest" gebucht, da sie bislang noch nicht abgerechnet wurden. Denn die Kosten werden mit Leader-Fördergeldern unterstützt, doch der Investitionszuschuss ist noch nicht eingegangen.

Nun wurde im Gemeinderat gar die Vermutung geäußert, die Station sei bislang kaum bis gar nicht in Gebrauch. Auch der Bürgermeister bestätigte, bis dato noch niemanden gesehen zu haben, der sein E-Bike an der Hauswand des sanierten Rathauses an der zum GVV-Projekt zählenden Ladestation mit dem E-Saft betankt habe. "Inwieweit wird diese Station überhaupt genutzt", wollte nun Herbert Ambiel im Gemeinderat wissen.

"Ich habe noch keine E-Bikes an der Ladestation gesehen", gestand Bürgermeister Joachim Bösenecker, "aber ich habe gehört, es sei schon vorgekommen." Das Pendant für Autos ist als Ausgabenrest von 8000 Euro vermerkt, dagegen stehen die Zuschusseinnahmen von 5000 Euro.