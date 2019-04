Mit dem Spatenstich am Freitag starteten sie das Projekt (von links): stellvertretender Bürgermeister Herbert Ambiel, Henrik Westerberg von der Dietmar-Hopp-Stiftung, Christoph Diehl von der Firma Becker Garten- und Landschaftsbau, TV-Vorsitzende Sigrid Schmitt, Sportkreis-Vorsitzender Willi Ernst, Gemeinderat Manfred Hafner. Foto: Rainer Ohlheiser

Epfenbach. (oh) Die sich um das Sportgelände befindliche Tennenlaufbahn ist in die Jahre gekommen und nicht mehr ansehnlich. Daher haben sich die Gemeinderäte Manfred Hafner und Sigrid Schmitt um eine Sanierung der Anlage bemüht. Mit Hilfe von Zuschüssen der Dietmar-Hopp-Stiftung, des Badischen Sportbundes und der Gemeinde kann die Bahn nun erneuert werden. Am Freitag startete das Projekt mit dem offiziellen Spatenstich.

Die Vorsitzende des Turnvereins 1913 Epfenbach, Sigrid Schmitt, erläuterte, dass die Leichtathletik-Abteilung des TV Kinder- und Jugendarbeit im Breitensportbereich betreibt. Sportabzeichen werden abgelegt und Gaukinderturnfeste wurden früher ausgerichtet. Als die Maßnahme vor einigen Jahren schon einmal auf der Agenda stand, scheiterte die Verwirklichung an der Finanzierung. Jetzt entschloss sich der Turnverein, einen Förderantrag bei der Dietmar-Hopp-Stiftung zu stellen, Gemeinderat Manfred Hafner stellte die Kontakte her. "Heute darf ich sagen, dass Sie, lieber Herr Westerberg, und ihre Stiftung den Gordischen Knoten gelöst und durch die Spende den Start zu diesem zukunftweisenden Projekt gelegt haben", meinte Sigrid Schmitt.

Eine Tartanbahn soll künftig die Sportanlage zieren, was sich gleich bei der ersten Vor-Ort-Besichtigung zeigte. Der Badische Sportbund erteilte im Oktober die Baufreigabe. Mit dem Bau werden laut Schmitt ideale Bedingungen für den Vereins- und Schulsport geschaffen. Bürgermeister-Stellvertreter Herbert Ambiel freute sich über das pulsierende Vereinsleben und das Durchhaltevermögen, diese Maßnahme zu realisieren. Er dankte den Förderern für die Spenden. Im Namen des Gemeinderats meinte Manfred Hafner, dass die neue Tartanbahn eine Abrundung des gesamten Areals mit Schule, Hallenbad und zwei Sportplätzen sei. Sie solle künftig auch überregional genutzt werden können.

Westerberg erklärte, dass sich die Regel-Sportförderung der Dietmar-Hopp-Stiftung auf Fußball, Eishockey, Handball und Golf beschränke. "Hier haben wir eine Ausnahme gemacht und unterstützen vorrangig Kinder und Jugendliche", erklärte er. Von Gesamtkosten in Höhe von 400.000 Euro übernehme die Stiftung die Hälfte. Sportkreisvorsitzender Willi Ernst erklärte, dass sich der Badische Sportbund mit einem Zuschuss von 90.000 Euro beteiligt. "Im Haushalt der Gemeinde im Jahr 2018 war bereits ein Betrag von 100.000 Euro als Zuschuss für die Maßnahme eingestellt", erklärte Hafner. Die nun noch fehlenden 10.000 Euro werde man durch Spenden und Aktionen einholen.

Die Abbrucharbeiten würden zunächst in Eigenleistung erledigt, erklärte Christoph Diehl von der ausführenden Firma Garten- und Landschaftsbau Becker. "Dann können wir etwa Anfang Mai loslegen." Das rote Deckenmaterial von circa 300 Kubikmeter werde ausgehoben. Es werden 700 Meter Einfassungssteine gesetzt. Die Weitsprunganlage werde auch in Kunststoff-Form ausgeführt und bleibe an der bisherigen Stelle. Die Kugelstoß-Anlage erhalte eine neue Deckschicht.

Die Fläche hinter dem Tor bei der Halle erhalte teilweise eine Kunststoffschicht und teilweise Rasenfläche zu Trainingszwecken. Die Planie wird mit einem lasergesteuerten Gerät geschoben. Eine sechs Zentimeter starke Asphaltschicht werde aufgebracht und darauf der 13 Zentimeter starke Kunststoffbelag. Zum Schluss würden die Linien angebracht. "Die Bahn wird circa drei bis fünf Zentimeter höher als bisher", erklärte Diehl. Je nach Witterung werde sie bis Mitte oder Ende Juli fertig.